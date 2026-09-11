Resultado de MiLoto hoy, 10 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

El sorteo de este jueves tuvo a 19 personas que se quedaron a un solo acierto de acceder al premio mayor acumulado.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Dentro de la dinámica de los juegos de azar en Colombia, es normal que una actividad nueva cause curiosidad y tenga gran acogida al inicio, pero otra cosa es sostenerse. Pues el objetivo de perdurar en la preferencia del público es algo que ya consiguió MiLoto, a través de un formato sencillo y que hace que el premio mayor caiga con frecuencia. El sorteo de este jueves dejó a 19 personas muy cerca del acumulado.

Resultado de MiLoto de este jueves, 10 de septiembre de 2026

Números ganadores: 06 – 08 – 20 – 28 – 39.

06 – 08 – 20 – 28 – 39. Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿cómo cobrar?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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