Partidos de hoy 11 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes

La jornada futbolera tendrá actividad en México, Europa y el Mundial femenil sub 20 con partidos decisivos

Esta es la agenda de partidos de fútbol del 11 de septiembre | Claro Sports

El fútbol tendrá una agenda cargada este viernes 11 de septiembre de 2026 con encuentros de distintas competencias alrededor del mundo. En México comienza la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, mientras que la Selección Mexicana Femenil Sub 20 afronta un partido clave ante Argentina dentro del Mundial de la categoría en Polonia.

Además, habrá actividad en las principales ligas europeas como Bundesliga, Serie A, LaLiga de España, Ligue 1, Championship de Inglaterra y Eredivisie, así como encuentros de la Liga de Expansión MX y la Liga MX Femenil.

Aquí podrás consultar la agenda completa de partidos del día, con horarios del centro de México y las opciones de transmisión disponibles.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 11 de septiembre

Liga MX – Apertura 2026

Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | Transmisión: FOX One

Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Transmisión: Azteca 7, ESPN y Disney+

Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | Transmisión: FOX One

Liga de Expansión MX – Apertura 2026

Cruz Azul Hidalgo vs Veracruz | 12:00 horas | Transmisión: AYM Sports

Correcaminos vs Cancún | 19:00 horas | Transmisión: AYM Sports

Liga Femenil – Apertura 2026

Cruz Azul vs Pumas | 19:00 horas | Transmisión: ViX

Atlas vs Atlante FC | 21:06 horas | Transmisión: Fox ONE, Tubi

Copa del Mundo Femenil Sub 20

Inglaterra Sub 20 vs Brasil Sub 20 | 07:00 horas | Transmisión: ViX Premium

Tanzania Sub 20 vs Canadá Sub 20 | 07:00 horas | Transmisión: ViX Premium

Argentina Sub 20 vs México Sub 20 | 10:00 horas | Transmisión: ViX Premium

Benín Sub 20 vs Polonia Sub 20 | 10:00 horas | Transmisión: ViX Premium

Bundesliga

Union Berlin vs Schalke | 12:30 horas | Transmisión: Fox ONE

Serie A

Venecia vs Fiorentina | 12:45 horas | Transmisión: Disney+

LaLiga de España

Sevilla vs Valencia | 13:00 horas | Transmisión: Sky Sports

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Ligue 1 de Francia

Rennes vs Marsella | 12:45 horas | Transmisión: Fox y Fox ONE

Championship de Inglaterra

West Ham vs Wrexham | 13:00 horas | Transmisión: ESPN 3 y Disney+

Saudi Pro League

Al-Qadsiah vs Al-Ettifaq | 09:25 horas | Transmisión: Fox ONE

Al Faisaly vs Al-Ittihad | 09:45 horas | Transmisión no disponible en México

Al-Ahli vs Al-Hazem | 12:00 horas | Transmisión: Fox ONE

Eredivisie

AZ Alkmaar vs Willem II | 12:00 horas | Transmisión: ESPN 2 y Disney+

La jornada del viernes tendrá como plato fuerte el debut de la fecha 8 del Apertura 2026 de la Liga MX y el compromiso de la Selección Mexicana sub 20, que buscará mantenerse con vida en el Mundial de Polonia. Además, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera internacional con partidos de Europa y Medio Oriente.

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