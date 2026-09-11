Partidos de hoy 11 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este viernes
La jornada futbolera tendrá actividad en México, Europa y el Mundial femenil sub 20 con partidos decisivos
El fútbol tendrá una agenda cargada este viernes 11 de septiembre de 2026 con encuentros de distintas competencias alrededor del mundo. En México comienza la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, mientras que la Selección Mexicana Femenil Sub 20 afronta un partido clave ante Argentina dentro del Mundial de la categoría en Polonia.
Además, habrá actividad en las principales ligas europeas como Bundesliga, Serie A, LaLiga de España, Ligue 1, Championship de Inglaterra y Eredivisie, así como encuentros de la Liga de Expansión MX y la Liga MX Femenil.
Aquí podrás consultar la agenda completa de partidos del día, con horarios del centro de México y las opciones de transmisión disponibles.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 11 de septiembre
Liga MX – Apertura 2026
- Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | Transmisión: FOX One
- Atlante vs Pachuca | 21:00 horas | Transmisión: Azteca 7, ESPN y Disney+
- Tijuana vs Querétaro | 21:00 horas | Transmisión: FOX One
Liga de Expansión MX – Apertura 2026
- Cruz Azul Hidalgo vs Veracruz | 12:00 horas | Transmisión: AYM Sports
- Correcaminos vs Cancún | 19:00 horas | Transmisión: AYM Sports
Liga Femenil – Apertura 2026
- Cruz Azul vs Pumas | 19:00 horas | Transmisión: ViX
- Atlas vs Atlante FC | 21:06 horas | Transmisión: Fox ONE, Tubi
Copa del Mundo Femenil Sub 20
- Inglaterra Sub 20 vs Brasil Sub 20 | 07:00 horas | Transmisión: ViX Premium
- Tanzania Sub 20 vs Canadá Sub 20 | 07:00 horas | Transmisión: ViX Premium
- Argentina Sub 20 vs México Sub 20 | 10:00 horas | Transmisión: ViX Premium
- Benín Sub 20 vs Polonia Sub 20 | 10:00 horas | Transmisión: ViX Premium
Bundesliga
- Union Berlin vs Schalke | 12:30 horas | Transmisión: Fox ONE
Serie A
- Venecia vs Fiorentina | 12:45 horas | Transmisión: Disney+
LaLiga de España
- Sevilla vs Valencia | 13:00 horas | Transmisión: Sky Sports
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Ligue 1 de Francia
- Rennes vs Marsella | 12:45 horas | Transmisión: Fox y Fox ONE
Championship de Inglaterra
- West Ham vs Wrexham | 13:00 horas | Transmisión: ESPN 3 y Disney+
Saudi Pro League
- Al-Qadsiah vs Al-Ettifaq | 09:25 horas | Transmisión: Fox ONE
- Al Faisaly vs Al-Ittihad | 09:45 horas | Transmisión no disponible en México
- Al-Ahli vs Al-Hazem | 12:00 horas | Transmisión: Fox ONE
Eredivisie
- AZ Alkmaar vs Willem II | 12:00 horas | Transmisión: ESPN 2 y Disney+
La jornada del viernes tendrá como plato fuerte el debut de la fecha 8 del Apertura 2026 de la Liga MX y el compromiso de la Selección Mexicana sub 20, que buscará mantenerse con vida en el Mundial de Polonia. Además, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera internacional con partidos de Europa y Medio Oriente.