Solari revela que Keylor Navas fue agredido por un miembro del cuerpo técnico del León

El entrenador explicó lo sucedido al final del partido y habló de la salida de Memote Martínez a Tigres

La victoria de Pumas sobre León por 3-1 dejó distintos temas alrededor del equipo universitario. Esteban Solari habló sobre el momento que vivió Keylor Navas al final del partido, cuando recibió un golpe durante un intercambio entre integrantes de ambos equipos.

El entrenador de Pumas señaló que no puede determinar si la acción fue intencional, pero consideró que quienes están fuera del terreno de juego deben ayudar a controlar este tipo de situaciones.

“Son cosas lamentables. Primero que nada, a Keylor evidentemente lo golpean alguien del cuerpo técnico de León. Después, si fue intencional o no, eso ya no lo puedo decir”, explicó Solari en conferencia de prensa.

El técnico argentino destacó que la reacción del arquero costarricense fue producto del momento y que posteriormente logró mantener la calma. “Los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitar a los jugadores. Si uno llega y un jugador está tratando de separar, creo que hay que tener el respeto necesario para que el jugador, que está en el momento de calentura, tratar de calmarlo y no terminar golpeándolo”, comentó.

Solari agregó que una situación así puede generar una respuesta inmediata por parte de los futbolistas. “Cuando te golpean en la cara después de un partido, sinceramente uno reacciona. Después tuvo la templanza para calmarse. Obviamente en el momento estaba muy nervioso, pero ya está”, señaló.

Solari destaca la actuación de Pumas ante León

Más allá del cierre del partido, Solari valoró el desempeño de su equipo y consideró que ante León se observó una versión cercana a la que busca construir. “Antes que nada, felicitar al equipo. Creo que hoy fue un partido completo, a pesar de haber pasado por algún momento del segundo tiempo de esos duros”, explicó.

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El técnico destacó que Pumas generó opciones y mantuvo su propuesta frente a un rival que identificó como un equipo con capacidad ofensiva. “Todo el partido lo fuimos a buscar, todo el partido tratamos de ser un equipo que genere ocasiones. Generamos creo que nueve ocasiones de gol y el partido lo controlamos, que es lo importante”, dijo.

Solari explica las situaciones de César Huerta y Memo Martínez

El técnico universitario también habló sobre César Huerta, quien no pudo participar ante León debido a una molestia muscular en la zona lumbar. “Lo de Chino evidentemente es una dolencia muscular en la lumbar y no le permitió entrenarse bien. Pensábamos que se le iba a ir, pero realmente no le permitió entrenarse”, explicó.

Solari aseguró que la prioridad es la recuperación del futbolista. “Lo primero es la integridad del jugador siempre. Con el cuerpo médico decidimos que no era el momento para que hiciera su debut”, agregó.

Sobre la salida de Guillermo Martínez a Tigres, el entrenador explicó que fue una decisión tomada después de que el delantero recibiera una propuesta del conjunto regiomontano. “Yo he sido muy claro con él desde el primer día que llegó de la selección. Le dije que yo contaba con él, porque los goles son importantes para los objetivos”, comentó.

Solari explicó que Pumas no quería perder al atacante, pero entendió la decisión del jugador. “Los jugadores de fútbol también tienen intenciones, tienen deseos, no son automóviles, son seres sintientes y tienen deseos de hacer su carrera, de lograr objetivos”, señaló.

El técnico agregó que el club busca contar con futbolistas comprometidos con el proyecto. “Queremos gente que esté en Pumas, gente que quiera estar en Pumas, gente que quiera estar con nosotros porque este es un club muy grande”, afirmó.

Solari pide respeto para Pumas por el calendario

El entrenador también habló sobre la modificación del calendario y señaló que el cambio de fechas afectó al equipo universitario. “Este cambio de fechas no nos ha venido bien. Se le ha ayudado a León y se lo ha ayudado a Chivas y se lo ha perjudicado a Pumas”, expresó.

Solari explicó que el equipo tendrá pocos días de preparación antes de visitar a Guadalajara. “Tenemos tres domingos al mediodía y uno lo perdimos en esta fecha y encima nos quedó dentro de tres días ir a Guadalajara a jugar contra uno de los equipos más intensos del campeonato”, señaló.

Finalmente, el técnico pidió que también se tome en cuenta a Pumas dentro de la organización del calendario. “No digo que no ayuden a los demás equipos, pero que cuiden a Pumas y que respeten también a Pumas, porque nosotros también estamos jugando cosas muy importantes y tenemos una afición que respaldar”, concluyó.

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