Kylian Mbappé aparece en una investigación por una red que preparaba secuestros en Francia

El nombre del delantero francés apareció entre 26 posibles objetivos encontrados en teléfonos incautados durante una investigación por secuestros y robos organizados

Mbappé, entre los objetivos de una banda de secuestradores | Reuters

Kylian Mbappé quedó vinculado de manera indirecta a una investigación judicial en Francia después de que su nombre apareciera entre los posibles objetivos de una organización investigada por planear secuestros y agresiones. El futbolista no está relacionado con los delitos, sino que figura como una de las personas que habrían sido consideradas por el grupo.

La investigación tiene como principal sospechoso a Clément L., un joven de 18 años que se encuentra en prisión y que fue acusado junto con otro implicado el pasado 21 de agosto en Nanterre por un caso de robo organizado. Las autoridades intentan establecer si tuvo un papel central dentro de una estructura que operó o preparó acciones en distintos puntos del país.

Los hechos analizados abarcan el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 19 de agosto de 2026. Entre las zonas que aparecen en el expediente están Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay, lugares donde se habrían registrado o preparado allanamientos de morada y secuestros.

Una de las claves del caso surgió durante la estancia en prisión del principal acusado. Los investigadores localizaron dos teléfonos móviles que fueron revisados como parte de las diligencias y que permitieron abrir nuevas líneas de investigación.

De acuerdo con Le Parisien, en esos dispositivos apareció una lista con 26 nombres que habrían sido considerados como posibles objetivos. Dentro de ese grupo había empresarios y figuras conocidas de otros ámbitos, entre ellas un rapero y el propio Mbappé.

La presencia del delantero francés en esa relación no significa que se hubiera ejecutado una acción en su contra. Hasta el momento, la información disponible únicamente señala que su nombre estaba incluido entre las personas que podían convertirse en objetivo de la organización.

Clément L. ha rechazado ser el responsable de dirigir el grupo. Su versión sostiene que no era el cerebro de la operación y que su intervención se limitaba a servir como enlace entre una persona que habría tomado las decisiones y quienes presuntamente llevaban a cabo los delitos.

La Justicia francesa mantiene abierta la investigación para esclarecer la dimensión real de la red, identificar a todos sus integrantes y determinar qué grado de participación tuvo cada uno. Mientras el expediente avanza, Mbappé aparece en el caso como una de las posibles víctimas contempladas por el grupo y no como parte de la investigación penal.

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