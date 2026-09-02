¡Tres y contando! Matthew Brennan vuelve a ganar al sprint con lanzamiento perfecto del Visma en Lorca

El Visma lideró el ritmo en la etapa 11 de la Vuelta a España, en la que Matthew Brennan se llevó la victoria en Lorca.

Matthew Brennan al sprint | JOSE JORDAN / AFP

Una nueva jornada para velocistas se vivió en la etapa 11 de la Vuelta a España 2026, dejando como ganador a Matthew Brennan del Visma | Lease a Bike. El británico volvió a festejar en una fracción que unió caminos entre Cartagena y Lorca con 153.8 kilómetros de distancia. Bryan Coquard y Jordi Meeus completaron el podio.

Este día estuvo marcado por la velocidad, pues solo hubo un sprint y un puerto a lo largo del trazado. Prácticamente fueron seguidos, ya que después de ese embalaje comenzó el Alto de Totana. Hasta antes de ese ascenso el pelotón permitió dos fugas, pero de la subida en adelante fue imposible volver a desprenderse.

Sobre todo el Visma y el Cofidis fueron los equipos que pusieron un ritmo alto, aunque por momentos el Bahrain Victorious, Movistar, Pinarello y el EF Education EasyPost dieron una mano. Entre 40 y 50 kilómetros por hora marcharon los pedalistas, un ritmo bastante alto y que exigía concentración y piernas.

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Cuando se acercaba la meta en Lorca, el Visma formó su tren de lanzamiento con Brennan en la cola. La labor del británico era terminar ese trabajo que hicieron sus compañeros. Sin embargo, en los metros finales aparecían corredores como Magnus Cort Nielsen, Jordi Meeus y el propio Bryan Coquad, que podían ponerlo en aprietos.

Matthew no aflojó en el embalaje y sumó su tercer triunfo en la actual edición de la Vuelta a España, dejando claro que por ahora va a ser difícil que lo puedan vencer en llegadas llanas. Por otra parte, Enric Mas se mantiene como líder en una etapa en la cual no hubo movimientos importantes a destacar en la general.

Clasificación etapa 11 Vuelta a España 2026

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Matthew Brennan – (TVL) 3:17:18 2. Bryan Coquard – (COF) “ 3. Jordi Meeus – (RBH) “ 4. Magnus Cort – (UXM) “ 5. Wout van Aert – (TVL) “ 6. Hugo Hofstetter – (NSN) “ 7. Bastien Tronchon – (GFC) “ 8. Alessandro Romele – (XAT) “ 9. Matevz Govekar – (TBV) “ 10. Orluis Aular – (MOV) “

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 35:59:02 2. Primoz Roglic (RBH) 1:18 3. Felix Gall (DCT) 1:39 4. Oscar Onley (NIC) 2:20 5. Ricahrd Carapaz (EFE) 3:26 6. Mattias Skjelmose (LTK) 3:55 7. Sepp Kuss (TVL) 4:09 8. Harold Tejada (XAT) 4:39 9. Gregor Muhlberger (DCT) 7:33 10. Jakob Omrzel (TBV) 8:05

Perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

La montaña está de regreso a la ronda ibérica y en esta jornada los corredores deberán afrontar una fracción que tiene cinco puertos de montaña, distribuidos en dos de tercera, uno de segunda y dos de primera categoría con final en alto. Además, habrá un sprint intermedio. Son 166.6 kilómetros de distancia entre las localidades de Vera y Calar Alto.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 2 de septiembre en la Vuelta a España?

Los colombianos pasaron sin mayores inconvenientes la etapa 11 de la Vuelta a España, pues no se cayeron ni perdieron tiempo. Sin embargo, causó curiosidad que en la bonificación del puerto, Wout van Aert le esprintó a Santiago Buitrago, dejándolo en el segundo lugar. El ‘Santi’ sigue como líder de esa clasificación. Por otra parte, Harold Tejada se mantiene octavo en la general.

Posición Nombre Tiempo 24. Harold Tejada (XAT) 0:00 65. Santiago Buitrago (TVB) “ 66. Juan Felipe Rodríguez (EFE) “ 151. Juan Guillermo Martínez (TPP) 9:39 161. Iván Ramiro Sosa (EKP) 10:33

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