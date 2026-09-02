Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 11: ¿Quién se llevó el triunfo este 2 de septiembre?

Los resultados de la etapa 11 de La Vuelta, con un recorrido de 153.8 km. entre Cartagena y Lorca

Así va La Vuelta España 2026: resultados de hoy 2 de septiembre | JOSE JORDAN / AFP

La Vuelta a España tuvo una etapa 11 de transición, con llegada masiva en Lorca tras los 153.8 km. de recorrido que iniciaron en Cartagena. No hubo mayores cambios en la clasificación general tras la victoria del británico Matthew Brennan.

El ciclista del Team Visma | Lease a Bike suma su tercera victoria de etapa en La Vuelta 2026, tras haber ganado el embalaje en la segunda y séptima jornada, en un cierre que tenía una curva pronunciada antes de la recta final que vio una caída en la carretera.

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Así queda la clasificación de la Etapa 11 de la Vuelta a España 2026

Estos fueron los tiempos en meta, recordando que Brennan recibe 10 segundos de bonificación, Coquard 6″ y Meuss 4″, además de que Van Aert sumó 2″ por el sprint intermedio. El venezolano Orluis Alberto Aular terminó en el Top 10 de la jornada.

Pos. Ciclista Tiempo 1 Matthew Brennan 3:17:18 2 Bryan Coquard +0 3 Jordi Meeus +0 4 Magnus Cort +0 5 Wout van Aert +0 6 Hugo Hofstetter +0 7 Bastien Tronchon +0 8 Alessandro Romele +0 9 Matevž Govekar +0 10 Orluis Alberto Aular +0

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¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

La clasificación general no vio modificaciones tras la etapa 11. El líder sigue siendo Enric Mas, quien heredó la camiseta roja tras la caída y el abandono de Pogacar. El corredor del Movistar tiene más de un minuto de ventaja sobre Roglic y Gall, quienes completan el podio.

Hay doble presencia latina en el Top 10, con Richard Carapaz en el quinto lugar y Harold Tejada en el octavo, a menos de 5 minutos del líder.

Pos. Ciclista Tiempo 1 Enric Mas 35h 59′ 02″ 2 Primoz Roglic +1’18” 3 Felix Gall +1’39” 4 Oscar Onley +2’20” 5 Richard Carapaz +3’26” 6 Mattias Skjelmose +3’55” 7 Sepp Kuss +4’09” 8 Harold Tejada +4’39” 9 Gregor Mühlberger +7’33” 10 Jakob Omrzel +8’05”

El viernes se corre la etapa 12 de La Vuelta. Vuelve la montaña en el recorrido de 166.6 km. de Vera a Calar Alto. Son cinco puertos en total: se sube el Alto del Cabecico y el Puerto de la Virgen de tercera categoría, el Collado García de segunda, cerrando con dos ascensos de primera categoría: Alto de Velefique y el cierre en alto en Calar Alto.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La edición 2026 de La Vuelta a España consiste en 21 etapas distribuidas en 23 días, con dos jornadas de descanso. Cada jornada se registra el tiempo de cada corredor y el ciclista que tenga el menor tiempo al concluir todas las etapas es coronado como el ganador.

En cada etapa, existen bonificaciones de tiempo para los tres primeros lugares en la meta (se reduce su tiempo en 10, 6 y 4 segundos, respectivamente). Algunas jornadas incluyen un sprint intermedio, que tiene bonificación de 6, 4 y 2 segundos a los primeros tres que cruzan estas metas volantes.

La Vuelta a España tiene cuatro clasificaciones específicas: el maillot verde distingue al líder por puntos, el de puntos azules reconoce al mejor escalador, el blanco corresponde al mejor joven menor de 25 años, y el rojo para el líder de la clasificación general.

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