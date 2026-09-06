Raúl Jiménez estremece el travesaño y se queda cerca del gol en el empate del Wolverhampton ante Birmingham 

El delantero mexicano tuvo una oportunidad clara con un tiro libre que terminó en el travesaño durante el empate ante Birmingham

Raúl Jiménez acaricia el gol ante Birmingham. | @wolves

Raúl Jiménez estuvo cerca de marcar en el empate 2-2 del Wolverhampton frente al Birmingham City, correspondiente a la jornada 5 de la Championship. El delantero mexicano fue titular con los Wolves y tuvo una oportunidad a balón parado que terminó en el travesaño, en un encuentro donde su equipo dejó escapar la victoria.

El atacante mexicano apareció desde el inicio como referente ofensivo del conjunto dirigido por César Peixoto y participó en las acciones de peligro del Wolverhampton. Aunque no consiguió aumentar su cuenta goleadora, generó una de las jugadas más cercanas al gol con un disparo de tiro libre que impactó en el poste superior del arco rival.

El momento más destacado de Raúl Jiménez llegó durante la primera mitad. El mexicano tomó la responsabilidad de ejecutar un tiro libre directo y su disparo superó la barrera, pero el balón terminó por estrellarse en el travesaño del Birmingham City, por lo que el marcador permaneció igualado.

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Jiménez también participó en la construcción de algunas jugadas ofensivas de los Wolves. El delantero inició acciones de ataque y mantuvo presencia en el área rival durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego. El técnico César Peixoto decidió sustituirlo al minuto 76, cuando Tommy Doyle ingresó en su lugar.

Wolverhampton pierde ventaja y suma un empate en la Championship

El partido tuvo movimiento desde los primeros minutos. Wolverhampton tomó ventaja al minuto 3 con el gol de Fer López, después de una asistencia de Rodrigo Gomes. Birmingham respondió al 22′ con Jay Stansfield, pero los Wolves recuperaron la ventaja al minuto 31 con un remate de Ladislav Krejčí.

La diferencia volvió a desaparecer antes del descanso. Jackson Tchatchoua marcó en propia puerta al minuto 36 y dejó el marcador 2-2, resultado que se mantuvo hasta el final del encuentro. En la segunda parte, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos. Birmingham terminó con mayor volumen ofensivo y generó ocasiones que obligaron a intervenir al arquero José Sá, mientras Wolverhampton no pudo recuperar la ventaja.

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Con este empate, Wolverhampton llegó a siete puntos en la Championship y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del torneo. Raúl Jiménez continúa como una de las referencias ofensivas del equipo en su regreso al club inglés, después de marcar en partidos anteriores ante Blackburn Rovers y Stoke City.

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