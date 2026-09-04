Jason y Abdi García Romero, dos historias de esfuerzo rumbo al Panamericano de MMA

Dos trayectorias diferentes, un mismo objetivo: crecer como peleadores y poner en alto el nombre de México.

Su estilo está fuertemente marcado por el Jiu Jitsu | Claro Sports

El deporte de las Artes Marciales Mixtas continúa ganando presencia en México y detrás de cada competencia existen historias de disciplina, sacrificio y preparación. Ese es el caso de los hermanos Jason Jafet y Abdi Dan García Romero, peleadores que han construido sus respectivas trayectorias dentro de la escena nacional y que en septiembre de 2026 tendrán la oportunidad de representar a México en el Panamericano de Artes Marciales Mixtas, en Colombia.

Jason Jafet García Romero compite en la división de Peso Pluma, con 65.8 kilogramos, y cuenta con cinco años de entrenamiento en las academias Torres K1 y Chula Vida Jiu Jitsu. Su récord en MMA es de 7 victorias y 2 derrotas, mientras que entre sus principales logros destacan el Campeonato Nacional de MMA, tres títulos del Querétaro Open y el campeonato de 145 libras de Fury Combat. También ha competido en eventos como Fury Combat, RIOT y Budo Sento.

Su estilo está fuertemente marcado por el Jiu Jitsu brasileño, disciplina en la que posee cinta azul y en la que asegura sentirse especialmente confiado. De sus siete victorias, cuatro han llegado por sumisión y tres por decisión. Sus triunfos más recientes en RIOT y Budo Sento tienen un significado especial, al haberse producido en ligas de prestigio dentro de México, incluyendo una victoria por sumisión en el primer asalto en Budo Sento. Jason asegura que siempre busca finalizar sus peleas por la vía que sea posible.

Por su parte, Abdi Dan García Romero compite en los 77 kilogramos y suma cuatro años de preparación en Torres K1 y Chula Vida. También tiene un récord de 7 victorias y 2 derrotas y cuenta con cinta azul de Jiu Jitsu Brasileño. Su palmarés incluye dos Campeonatos Nacionales de MMA, el título del Querétaro Open 2025 y el segundo lugar en la edición de 2024, además de experiencia en competencias como Legacy Fight League, JFL, Bushido Scouting, Final Fight Combat Series y Fury Combat League.

Abdi se define como un peleador dinámico, capaz de intercambiar golpes y modificar su estrategia para llevar el combate a la lucha. Su capacidad de adaptación se refleja en sus siete victorias: tres por nocaut y cuatro por sumisión, sin triunfos por decisión. Para competir en una categoría de 77 kilogramos considera fundamental el trabajo de fuerza, resistencia y acondicionamiento, mientras que coloca la preparación mental como uno de los factores más importantes para definir el resultado de una pelea.

Más allá de los resultados deportivos, ambos coinciden en la importancia que han tenido sus familias y entrenadores durante el proceso. Jason recuerda como uno de los momentos más difíciles de su carrera el regreso a los entrenamientos después de varios meses alejado por complicaciones médicas, una experiencia que le permitió valorar todavía más cada sesión, cada sparring y el trabajo junto a sus coaches. Abdi, por su parte, destaca el respaldo que encontró en su actual equipo y reconoce que para dedicarse al deporte ha tenido que realizar sacrificios personales y sociales.

El crecimiento de atletas como los hermanos García Romero también forma parte de un proceso de mayor desarrollo y visibilidad de las Artes Marciales Mixtas en la capital. Ezequiel Vilchis Mora, investigador especializado del Congreso de la Ciudad de México, destaca la importancia de observar el deporte desde una perspectiva que contemple no solamente la competencia, sino también el esfuerzo de los atletas, la formación de las nuevas generaciones y las oportunidades que pueden abrirse para quienes buscan representar a México en escenarios internacionales.

MÁS INFORMACIÓN: Erick Portillo hará historia como primer mexicano en una final varonil de la Diamond League

Para Jason y Abdi, el Panamericano de Artes Marciales Mixtas en Colombia representa mucho más que una competencia. Es la oportunidad de llevar los colores de México al extranjero y demostrar el resultado de años de entrenamiento, sacrificios y perseverancia. Jason tiene como siguiente gran objetivo debutar profesionalmente en las MMA, mientras que Abdi considera el Panamericano como una de las últimas pruebas antes de dar también ese salto. Dos trayectorias diferentes, un mismo objetivo: crecer como peleadores y poner en alto el nombre de México.

TE PUEDE INTERESAR: