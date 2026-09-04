Revelan video inédito de Messi en la concentración de Argentina en 2010: así dominaba a Jabulani

Jonás Gutiérrez abrió una ventana a la intimidad de la Albiceleste en Sudáfrica 2010 con una escena guardada durante 16 años

Un recuerdo de la selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010 volvió a circular 16 años después. Jonás Gutiérrez, integrante del equipo dirigido por Diego Armando Maradona, publicó un video grabado durante la concentración de la Albiceleste en Pretoria, en el que aparecen Lionel Messi, Maxi Rodríguez y Martín Demichelis compartiendo un momento con la Jabulani, el balón oficial de aquella Copa del Mundo.

La grabación se realizó dentro de una de las habitaciones utilizadas por los futbolistas durante el torneo. Gutiérrez estaba detrás de la cámara cuando Maxi Rodríguez comenzó a dominar la pelota con distintos controles. Poco después, el balón pasó a los pies de Messi, quien continuó la dinámica mientras sus compañeros reaccionaban a cada toque y Demichelis también registraba la escena con un teléfono.

Messi aparece sin zapatos y mantiene la Jabulani bajo control durante varios segundos. En el audio se escucha a sus compañeros comentar la facilidad con la que realiza los movimientos, mientras de fondo suena música de Los Nocheros. Gutiérrez acompañó la publicación con una broma sobre su papel como camarógrafo y aseguró que decidió no mostrar sus propios “malabares” para no competir con el entonces jugador del Barcelona.

El video corresponde a una concentración que tiene un lugar particular en la memoria del fútbol mexicano. Argentina y México se enfrentaron en los octavos de final de Sudáfrica 2010, después de superar la fase de grupos. El equipo de Maradona ganó 3-1 en Johannesburgo con dos goles de Carlos Tévez y uno de Gonzalo Higuaín; Javier Hernández descontó para el Tricolor. Aquel encuentro también quedó marcado por el primer gol argentino, precedido por una posición adelantada de Tévez que no fue corregida por el arbitraje.

Para Messi, Sudáfrica representó su segundo Mundial con Argentina. Tenía 23 años y llegaba después de una temporada con el Barcelona en la que ya estaba colocado entre las principales figuras del fútbol internacional. Aunque no consiguió anotar durante aquella Copa del Mundo, fue titular en el recorrido argentino, que terminó en los cuartos de final con una derrota de 4-0 ante Alemania.

Jonás Gutiérrez también tuvo participación en ese equipo. El entonces jugador del Newcastle disputó tres encuentros en el Mundial y formó parte de una generación que reunió a nombres como Messi, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez, Maxi Rodríguez y Martín Demichelis bajo la dirección de Maradona.

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