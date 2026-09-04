Briatore estalla contra la FIA y señala vínculos de un juez con McLaren

El caso se remonta a las sanciones que recibió Pierre Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane en el GP de Mónaco 2026

El director de Alpine, molesto por la sanción a Gasly | Reuters

La polémica por el Gran Premio de Mónaco volvió a la Fórmula 1 durante el fin de semana de Monza. Flavio Briatore, director de Alpine, cuestionó la independencia de uno de los jueces de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA después de que Pierre Gasly perdiera nuevamente el podio conseguido en el Principado: “Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión”, declaró el asesor ejecutivo de Alpine.

El caso se remonta a las sanciones que recibió Gasly por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Alpine consiguió inicialmente que los castigos fueran eliminados tras una revisión, pero McLaren y Red Bull recurrieron esa decisión. La Corte Internacional de Apelaciones terminó por restablecer las penalizaciones, situación que hizo caer al francés del tercer al séptimo puesto.

Briatore aceptó el resultado deportivo, pero puso el foco en la actuación de Filippo Marchino, uno de los cuatro jueces de la audiencia celebrada el 25 de agosto en París: “Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces y uno de ellos se comportó como un fiscal”, señaló el dirigente italiano ante los medios.

El asesor de Alpine fue más allá y aseguró que Marchino tenía antecedentes de relación con McLaren: “El problema es que está muy vinculado a McLaren. Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills”, afirmó Briatore, quien también hizo referencia a la relación del juez con One Drop Foundation.

Briatore insistió en que, desde su perspectiva, esa situación debía haberse considerado antes de conformar el panel encargado de revisar el caso: “Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros”, declaró.

El italiano volvió sobre el mismo punto cuando fue cuestionado sobre la independencia de la Corte: “Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente”, afirmó: “Fue muy agresivo durante la audiencia, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: está muy vinculado a McLaren”, añadió Briatore.

Andrea Stella, director de McLaren, quien se encontraba presente durante la conferencia de prensa, respondió a los señalamientos sin entrar a debatir los vínculos mencionados por Briatore: “Me parece que esta conferencia está tomando un giro bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”, declaró.

Stella también advirtió sobre el alcance de las acusaciones realizadas públicamente: “Si alguien formula este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice públicamente”, afirmó. Después defendió el procedimiento: “La audiencia y el conjunto de la Corte Internacional de Apelaciones se llevaron a cabo según los más altos estándares”.

La discusión quedó abierta en Monza, ya que Briatore no descartó analizar posibles acciones después del fin de semana. “Acepto todo. Lo que no acepto es que, cuando hay un juez, necesitamos a alguien independiente. Eso es todo”, cerró. “Nuestra gran pregunta es por qué alguien implicado con McLaren formaba parte de la Corte en este caso. Es así de simple”.

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