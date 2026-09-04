Wout van Aert conquista Loja y se queda con la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

En una definición apasionante Wout van Aert se quedó con la victoria en la decimotercera etapa de La Vuelta a España 2026.

Wout van Aert y su victoria | BERNARD PAPON / POOL / AFP

La etapa 13 de la Vuelta a España 2026 volvió a plantear una jornada de montaña, aunque sin final en alto. La fracción comenzó en Almuñécar y tuvo como destino Loja, en un recorrido de 192,8 kilómetros que incluyó tres puertos de montaña, uno de primera categoría y dos de segunda, además de un sprint intermedio.

La fuga tomó protagonismo durante buena parte de la jornada y llegó a fragmentarse en el ascenso al Alto del Legionario. Mientras los escapados buscaban mantenerse en cabeza, el pelotón redujo poco a poco las diferencias con el grupo delantero. Sin embargo, en un final apasionante Wout van Aert se quedó con el triunfo de la decimotercera etapa de La Vuelta a España 2026.

Así les fue a los colombianos en la etapa 13 de La Vuelta a España

En una jornada como la de hoy viernes 4 de septiembre y una etapa como la número 13 de la Vuelta a España 2026, los colombianos mantuvieron su rendimiento. Ni destacados, pero sin desentonar. Eso sí, sosteniendo el acumulado que ya vienen registrando. De hecho, Santiago Buitrago fue el mejor latinoamericano llegando a 50 segundos de Wout van Aert.

Loja recibió por primera vez una llegada de La Vuelta

La etapa 13 de la Vuelta a España 2026 tuvo como destino Loja, localidad granadina que recibió por primera vez una llegada de la ronda española.

Loja ya había formado parte de La Vuelta como salida en 1990 y cuenta con una tradición vinculada al ciclismo. Entre los corredores relacionados con la localidad aparecen Antonio Destrieux, referente de las décadas de 1930 y 1940, además de Miguel Ángel Peña, ganador de la Vuelta a Andalucía en 2000, y José Antonio López-Cozar ‘Chupe’.

Después del Puerto de Granada, los corredores afrontaron el descenso hacia la meta de Loja, donde se definiría el resultado de la decimotercera etapa. La jornada quedó marcada por la disputa de la fuga, las caídas y el trabajo de los equipos que buscaban controlar las diferencias antes del tramo final.

Andreas Leknessund atacó en la fuga

A 39,2 kilómetros de la meta, Andreas Leknessund lanzó un ataque desde la fuga con la intención de marcharse en solitario. El movimiento cambió la situación entre los escapados, mientras también comenzaban los movimientos dentro del grupo perseguidor. La armonía que había caracterizado a la fuga dejó de mantenerse en el tramo decisivo de la etapa.

En ese momento también se conoció el trabajo conjunto de un corredor del EF Education-EasyPost y el Movistar Team en el pelotón, con el objetivo de proteger la cuarta posición de Richard Carapaz en la clasificación general. Dentro de la fuga permanecía Mattias Skjelmose, corredor del Lidl-Trek que había iniciado la jornada en la séptima posición de la general, a 7 minutos y 42 segundos del líder.

Caídas durante la etapa 13 de la Vuelta a España 2026

La jornada también estuvo marcada por varias caídas. En los primeros kilómetros se produjo una caída que dejó fuera de carrera a Gregor Mühlberger, corredor del Decathlon que ocupaba la novena posición de la clasificación general. También abandonaron Francesco Busatto y Sente Sentjens, ambos del Apecin.

A 95,7 kilómetros de la meta, Axel Laurence, del Netcompany Ineos, sufrió una caída cuando tomaba una curva y su bicicleta se resbaló. El francés perdió contacto con los corredores que marchaban en fuga, aunque posteriormente logró enlazar con el grupo perseguidor.

Más adelante, David de la Cruz, del Pinarello, se fue al suelo mientras viajaba en el grupo que perseguía a la fuga. El pelotón terminó alcanzándolo. A 50,6 kilómetros de la llegada también cayó Jordan Labrosse en una curva de herradura. El corredor pertenecía al Decathlon.

Estrategias claves de equipo claves en la jornada de viernes

Con 102,5 kilómetros por recorrer, Movistar Team asumió el trabajo en el pelotón. La diferencia con la fuga estaba en tres minutos y 40 segundos cuando los corredores se acercaban al final del Alto del Legionario. Más adelante, el EF Education-EasyPost comenzó a poner ritmo en el grupo principal. James Shaw fue uno de los corredores encargados de marcar el paso, con relevos ocasionales del Movistar Team.

A 67,9 kilómetros de la meta, la diferencia se había reducido a cuatro minutos y 25 segundos, mientras que a 58,1 kilómetros se situaba en cuatro minutos y 40 segundos. En paralelo, un grupo perseguidor intentaba acercarse a los escapados. A 71,2 kilómetros de la llegada se encontraba a un minuto y 15 segundos de la cabeza, mientras el pelotón marchaba a algo más de cuatro minutos.

Matthew Brennan gana el sprint de Tocón

La fuga llegó al sprint intermedio de Tocón con varios corredores buscando sumar la mayor cantidad de puntos. El ganador del embalaje fue Matthew Brennan, compañero de Wout Van Aert, quien llevaba la camiseta verde. Van Aert no estaba dentro del grupo que disputó el sprint, por lo que no tuvo participación en la definición. Después del sprint quedaba por delante el Puerto de Granada, último puerto de montaña de la etapa.

Puerto de Granada, último ascenso antes de Loja

A 43,4 kilómetros de la meta comenzó el Puerto de Granada, un puerto de segunda categoría con 6,5 kilómetros de longitud y una inclinación media del 6,2 %. Los integrantes de la fuga comenzaron a mirarse en busca del momento para atacar. El grupo perseguidor, en el que se encontraba Santiago Buitrago, estaba a solo 40 segundos de los escapados.

El pelotón, por su parte, se encontraba a cuatro minutos y 45 segundos. La llegada del último puerto modificó la dinámica de la carrera. La tranquilidad que había marcado el movimiento de la fuga comenzó a desaparecer y los ataques aparecieron en la parte delantera.

La fuga se fragmentó en el Alto del Legionario

La escapada inicial fue numerosa, pero comenzó a perder unidades durante el ascenso al Alto del Legionario, de 5,8 kilómetros y con una inclinación media del 4,9 %. A 125 kilómetros de la meta, seis corredores marchaban en cabeza: Kevin Vermaerke, Matthew Brennan, Axel Laurence, Guillaume Martin, Andreas Leknessund y Vincenzo Albanese. Tres ciclistas perseguían a 15 segundos y otro grupo se encontraba a 23 segundos, mientras el pelotón estaba a tres minutos.

La fuga siguió creciendo en el tramo final del puerto. A 114,9 kilómetros de la llegada se sumaron Andreas Kron, Cristián Rodríguez y Clément Berthet, para formar un grupo de nueve corredores. Poco después, Lars Craps y Léo Bisiaux también alcanzaron la cabeza de carrera, elevando a 11 el número de integrantes.

El Alto del Legionario dio paso a un descenso y posteriormente a un ascenso que no estaba catalogado como puerto de montaña. Después llegarían el sprint intermedio y el Puerto de Granada, último ascenso del día.

Clasificación etapa 13 de la Vuelta a España 2026

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Wout van Aert – (TVL) 4:34:00 2. Valentin Paret-Peintre – (SQQ) “ 3. Matthew Brennan – (TVL) +24 4. Jarno Widar – (LOI) +24 5. Vincenzo Albanese – (EFE) +24 6. Finn Fisher-Black – (RBH) +24 7. Kevin Vermaerke – (UEX) +24 8. Léo Bisiaux – (DCT) +28 9. Simon Dalby – (UXM) +32 10. Filippo Zana – (SOQ) +45

Clasificación general Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Enric Mas (MOV) 45:08:51 2. Primoz Roglic (RBH) 1:45 3. Felix Gall (DCT) 2:06 4. Richard Carapaz (EFE) 3:53 5. Oscar Onley (NCI) 4:29 6. Jakob Omrzel (TBV) 4:59 7. Mattias Skjelmose (LTK) 5:32 8. Sepp Kuss (TVL) 7:58 9. Harold Tejada (XAT) 8:33 10. Clément Berthet (GFC) 11:06

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