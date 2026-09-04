Marcelo Gallardo apunta a ser nuevo técnico de Ecuador rumbo al Mundial 2030

Según César Luis Merlo, el Muñeco tendría un acuerdo de largo plazo para sustituir a Sebastián Beccacece al frente de La Tri

Marcelo Gallardo | JUAN MANUEL BAEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Marcelo Gallardo estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador. De acuerdo con información de César Luis Merlo, el técnico argentino tendría un acuerdo para asumir el proyecto de La Tri con un contrato de largo plazo, con la mira puesta en el ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

El Muñeco llegaría para ocupar el lugar de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo después de llevar a Ecuador hasta los dieciseisavos de final del Mundial. De concretarse el movimiento, asumiría por primera vez en su carrera la dirección de una selección nacional, después de construir toda su trayectoria desde los banquillos de clubes.

Gallardo cuenta con una amplia experiencia dentro del fútbol sudamericano. Después de comenzar su carrera como entrenador y consagrarse campeón en Uruguay con Nacional, llegó a River Plate, donde protagonizó una de las etapas más exitosas en la historia del conjunto Millonario.

MÁS INFORMACIÓN: Ecuador confirma la salida de Sebastián Beccacece tras la eliminación ante México en el Mundial 2026

Durante su primera etapa conquistó una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, una Copa Suruga Bank, tres Recopas Sudamericanas, una Liga Argentina, tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina y un Trofeo de Campeones, convirtiéndose en uno de los técnicos más importantes de la historia del club.

Tras dejar River a finales de 2022, Gallardo posteriormente dio el salto al fútbol de Arabia Saudita para dirigir al Al-Ittihad. En 2024 regresó al Monumental para iniciar una segunda etapa al frente del Millonario, en la que dirigió otros 86 partidos antes de abandonar el cargo en febrero de este año.

Ahora, su siguiente desafío apuntaría a estar fuera del fútbol de clubes y al frente de Ecuador, una selección que viene de cerrar un ciclo de casi dos años bajo las órdenes de Beccacece.

El ciclo de Sebastián Beccacece con Ecuador

Beccacece tomó las riendas de La Tri en agosto de 2024 y comenzó su etapa con una derrota por 1-0 como visitante ante Brasil. Sin embargo, a partir de aquel encuentro, Ecuador construyó una importante racha de resultados y terminó las Eliminatorias Sudamericanas con 11 partidos consecutivos sin perder.

La dinámica positiva continuó posteriormente con otros ocho amistosos invicto antes de la Copa del Mundo. Pese a los resultados, uno de los principales cuestionamientos alrededor del equipo estuvo relacionado con su producción ofensiva: durante aquella racha de 19 partidos sin derrota, siete terminaron empatados 0-0.

En el Mundial, Ecuador debutó ante Costa de Marfil en un partido en el que generó oportunidades y estrelló varios balones en los postes, pero terminó concediendo un gol en los últimos minutos para sufrir su primera derrota en casi dos años. Después llegó un empate sin goles frente a Curaçao, sostenido por una actuación histórica del arquero Eloy Room.

Con apenas un punto después de dos jornadas y Alemania todavía por enfrentar, la eliminación parecía prácticamente inevitable. Sin embargo, Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al vencer 2-1 a la selección alemana, resultado con el que consiguió avanzar y asegurar un partido de eliminación directa en el Estadio Azteca.

Ahí terminó el camino de La Tri. México aprovechó la localía y se impuso 2-0 en dieciseisavos de final, resultado que terminó marcando también el cierre del ciclo de Beccacece al frente de la selección ecuatoriana.

Ecuador ahora apunta a iniciar una nueva era con Gallardo. Si finalmente se concreta el acuerdo reportado por César Luis Merlo, el Muñeco tendrá como misión renovar el proyecto de La Tri, mantenerla entre las selecciones protagonistas de Sudamérica y conducirla durante el ciclo que desembocará en el Mundial de 2030.

Te puede interesar