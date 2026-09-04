Betis vs Real Madrid, en vivo: ¡Alineaciones confirmadas! Fidalgo se queda en la banca
Sigue el resultado al momento: Betis 0-0 Real Madrid en LaLiga 2026; Álvaro Fidalgo buscará sus primeros minutos, mientras que los merengues quieren seguir en la cima
¡Alineaciones confirmadas!
Betis: Á. Valles, Bellerín, R. Llorente, Fran García, Natan, P. Fornals, Marc Roca, F. Bernal, Isco, Antony y C. Hernández.
Real Madrid: Courtois, Cucurella, Dumfries, Konaté, Huijsen, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Camavinga, Arda Güler y Mbappé.
¿A qué hora inicia el Betis vs Real Madrid hoy 4 de septiembre de
El partido entre Real Betis y Real Madrid se disputa hoy viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, que corresponden a las 21:00 horas en España. El encuentro abre la actividad de la jornada 4 de LaLiga 2026-27.
Alineaciones del Betis vs Real Madrid para la jornada 4, al momento
A falta de que se publiquen los onces oficiales antes del partido, Manuel Pellegrini y José Mourinho cuentan con distintas alternativas para definir sus equipos. Una de las principales incógnitas estará en el Betis, donde Álvaro Fidalgo espera recibir sus primeros minutos de la temporada tras recuperarse de sus molestias físicas.
Alineación probable del Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Troy Parrott.
Alineación probable del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; Kylian Mbappé.
Las alineaciones deberán actualizarse cuando ambos clubes hagan oficiales sus respectivos onces, aproximadamente una hora antes del inicio.
¿Dónde ver el Betis vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán seguir el Betis vs Real Madrid en vivo por Sky Sports a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país.
Betis vs Real Madrid, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Betis vs Real Madrid! La jornada 4 de LaLiga 2026-27 comienza este viernes 4 de septiembre con uno de sus partidos centrales en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los verdiblancos intentarán responder después de caer 5-2 frente al Levante, mientras que el conjunto dirigido por José Mourinho busca mantener el paso perfecto después de sumar nueve puntos de nueve posibles.
La atención desde México también estará sobre Álvaro Fidalgo. El mediocampista del Betis ya superó las molestias en la rodilla que le impidieron participar al inicio de la temporada y espera sumar sus primeros minutos del campeonato ante el club en el que pasó parte de su formación. Del otro lado aparecen Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham como algunas de las opciones ofensivas de un Real Madrid que registra 10 goles en sus primeros tres encuentros.