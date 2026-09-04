Betis vs Real Madrid, en vivo: ¡Alineaciones confirmadas! Fidalgo se queda en la banca

Betis vs Real Madrid, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Betis vs Real Madrid! La jornada 4 de LaLiga 2026-27 comienza este viernes 4 de septiembre con uno de sus partidos centrales en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Los verdiblancos intentarán responder después de caer 5-2 frente al Levante, mientras que el conjunto dirigido por José Mourinho busca mantener el paso perfecto después de sumar nueve puntos de nueve posibles.

La atención desde México también estará sobre Álvaro Fidalgo. El mediocampista del Betis ya superó las molestias en la rodilla que le impidieron participar al inicio de la temporada y espera sumar sus primeros minutos del campeonato ante el club en el que pasó parte de su formación. Del otro lado aparecen Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham como algunas de las opciones ofensivas de un Real Madrid que registra 10 goles en sus primeros tres encuentros.