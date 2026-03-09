Continúa la crisis de lesiones del Real Madrid: Kylian Mbappé no llegaría ante el Manchester City

Mbappé entrenó solo y sin poder tocar el balón en su primer entrenamiento tras su regreso a Madrid en su búsqueda de alternativas médicas en París

Kylian Mbappé seguiría lesionado | Reuters

El Real Madrid sigue lidiando con problemas físicos en su plantilla y todo apunta a que Kylian Mbappé no estaría disponible para la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City. El delantero francés regresó a Madrid luego de viajar a París para buscar alternativas médicas, pero en su primer entrenamiento en la capital española no pudo integrarse al trabajo con el resto del equipo ni tocar el balón, una situación que incrementa las dudas sobre su presencia en el primer duelo frente a los Citizens.

De acuerdo con reportes de medios locales, el atacante realizó una sesión en solitario junto al preparador físico francés Sébastien Devillaz. En su regreso a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el ‘10’ del conjunto merengue optó por un tratamiento conservador y, en caso de no lograr recuperarse a tiempo para el partido de ida, el objetivo sería al menos estar disponible para la vuelta de los octavos de final, en un tramo clave de la temporada para el equipo de la capital española.

El Real Madrid no ha ofrecido nuevas actualizaciones sobre el estado físico de Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de molestias derivadas de un esguince en la rodilla izquierda. El delantero francés afrontará este martes un entrenamiento que será clave para determinar su disponibilidad de cara al partido de ida frente al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid continúa lidiando con un auténtico hospital en su plantilla y el técnico Álvaro Arbeloa suma un nuevo dolor de cabeza. El entrenador merengue tampoco podrá contar con Álvaro Carreras, quien sufrió un problema muscular en el gemelo de la pierna derecha tras recibir un golpe durante el partido de LaLiga frente al Getafe CF. La lesión del lateral también podría dejarlo fuera del compromiso de este fin de semana ante el Elche CF, lo cual aumentaría la lista de ausencias en un momento delicado del calendario.

El ‘hospital’ del Real Madrid previo al partido de ida de Champions League ante el Manchester City

Dentro de las pocas noticias positivas en el último entrenamiento del conjunto blanco destaca la posible disponibilidad de Antonio Rüdiger, quien volvió a trabajar junto al resto del grupo. No obstante, su regreso aún no sería suficiente para compensar el elevado número de bajas que arrastra el equipo en esta recta final de la temporada, una situación que mantiene al club de la capital española con múltiples interrogantes en su plantilla.

Kylian Mbappé: esguince de rodilla izquierda.

esguince de rodilla izquierda. Álvaro Carreras : lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha.

: lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha. David Alaba: recuperación de pantorrilla.

recuperación de pantorrilla. Raúl Asencio : en duda por contractura cervical.

: en duda por contractura cervical. Dean Huijsen: lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha.

lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha. Jude Bellingham : lesión en el tendón de la corva.

: lesión en el tendón de la corva. Eder Militao : rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

: rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dani Ceballos : rotura en el sóleo de la pierna derecha.

: rotura en el sóleo de la pierna derecha. Rodrygo: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo.

Te puede interesar: