Claro Colombia abre nuevas vacantes: consultor(a) Comercial Red+ Noticias, Profesional Planeación Financiera y Analistas Planeación Financiera

Toda la información sobre estas nuevas vacantes, la encuentra en Claro Sports Colombia.

Claro Bogotá Colombia / Claro Colombia.

Bogotá, 16 de marzo de 2026. Claro Colombia anunció nuevas oportunidades laborales para profesionales en Bogotá, fortaleciendo su posicionamiento como un lugar donde el talento puede crecer y proyectar su desarrollo profesional. Las convocatorias están dirigidas a perfiles con experiencia en comunicaciones, administración, ingeniería, Finanzas y contaduría.

Consultor(a) Comercial Red+ Noticias:

Profesional con más de 5 años de experiencia en ventas consultivas en agencias de publicidad y/o medios de comunicación.

Enfoque en gestión de clientes.

Desarrollo de propuestas comerciales.

Cierre de negocios orientados a resultados.

Postúlate aquí.

Profesional planeación financiera:

Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Contaduría o afines, con especialización en Finanzas y/o Economía y más de 4 años de experiencia en modelaje financiero, análisis y valoración de empresas.

Manejo de herramientas de analítica y automatización cómo Power Apps, Power

Atomate, Power Query, SQL y Python.

Atomate, Power Query, SQL y Python. Uso de inteligencia artificial para optimización de procesos.

Apoyo en la toma de decisiones financieras.

Postúlate aquí.

Analista planeación financiera:

Profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial o Financiera, con más de 2 años de experiencia en planeación y análisis financiero, gestión de presupuestos de ingresos y Opex, análisis de variaciones (Real vs Presupuesto vs Forecast) y elaboración de proyecciones financieras para la toma de decisiones.

Gestión de presupuestos.

Elaboración de proyecciones financieras para la toma de decisiones.

Postúlate aquí.

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