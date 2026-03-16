Claro Colombia abre nuevas vacantes: consultor(a) Comercial Red+ Noticias, Profesional Planeación Financiera y Analistas Planeación Financiera
Toda la información sobre estas nuevas vacantes, la encuentra en Claro Sports Colombia.
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Bogotá, 16 de marzo de 2026. Claro Colombia anunció nuevas oportunidades laborales para profesionales en Bogotá, fortaleciendo su posicionamiento como un lugar donde el talento puede crecer y proyectar su desarrollo profesional. Las convocatorias están dirigidas a perfiles con experiencia en comunicaciones, administración, ingeniería, Finanzas y contaduría.
Consultor(a) Comercial Red+ Noticias:
Profesional con más de 5 años de experiencia en ventas consultivas en agencias de publicidad y/o medios de comunicación.
- Enfoque en gestión de clientes.
- Desarrollo de propuestas comerciales.
- Cierre de negocios orientados a resultados.
Postúlate aquí.
Profesional planeación financiera:
Profesional en Finanzas, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Contaduría o afines, con especialización en Finanzas y/o Economía y más de 4 años de experiencia en modelaje financiero, análisis y valoración de empresas.
- Manejo de herramientas de analítica y automatización cómo Power Apps, Power
Atomate, Power Query, SQL y Python.
- Uso de inteligencia artificial para optimización de procesos.
- Apoyo en la toma de decisiones financieras.
Postúlate aquí.
Analista planeación financiera:
Profesional en Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial o Financiera, con más de 2 años de experiencia en planeación y análisis financiero, gestión de presupuestos de ingresos y Opex, análisis de variaciones (Real vs Presupuesto vs Forecast) y elaboración de proyecciones financieras para la toma de decisiones.
- Gestión de presupuestos.
- Elaboración de proyecciones financieras para la toma de decisiones.
Postúlate aquí.