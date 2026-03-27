¿Qué días no se come carne durante la Semana Santa 2026 en Colombia? Lista de vigilia y abstinencia

Esto es lo que debe saber acerca de la comida y las regulaciones de la Iglesia para la semana mayor.

Semana Santa 2026

Llega una vez más la famosa Semana Santa en Colombia. Se vienen días de reflexión que centran la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin duda, la semana más importante de carácter religioso para los feligreses, reviviendo cómo Jesús murió en la cruz, representando el amor y la redención de cada pecado.

Millones de creyentes celebran la resurrección, que es donde se basa la fe católica, además de aprovechar cada día para reflexionar acerca de la vida, pedir perdón y reconectar. Dentro de todo este simbolismo, desde el punto de vista religioso, hay procesiones, rituales y actos de sacrificio. Uno de ellos se basa en no comer carne algunos días de la semana mayor.

¿Por qué razón no se come carne algunos días de la Semana Santa? Esto dice la tradición

Una de las tradiciones más famosas se basa en no consumir carne roja. Esto se conoce como un acto de penitencia que se rigió por las indicaciones del Concilio Vaticano 11 de 1966. No se aplica todos los días de la semana, pero sí se hace en los más significativos por cuenta de la purificación espiritual.

La finalidad de este ayuno va encaminada hacia renunciar a lo superficial, buscando una vida más sencilla con un sacrificio importante. Históricamente se ha visto a la carne roja como un alimento lujoso, por lo que evitarla es un tributo al sufrimiento de Jesucristo. Sin embargo, otros alimentos como el pescado no entran allí, pues no se consideraba “carne” en las viejas tradiciones.

¿Qué días son de ayuno y abstinencia durante la Semana Santa en Colombia?

Esta restricción no se aplica a toda la Semana Santa. De hecho, los días en los que cumplen esta medida se da en los miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y el propio viernes santo, el día más importante de todo este proceso.

¿Qué otros alimentos no se deben ingerir en la Semana Santa?

La principal restricción es de la carne roja. Sin embargo, todas las carnes de animales terrestres suelen evitarse, o por lo menos así lo indica la norma clásica. De igual modo, la Iglesia Católica lleva un mensaje de evitar abundancia o excesos en la comida, los lujos y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

El mensaje no se basa en qué no comer. Más bien, el mensaje de la Iglesia lleva a vivir esos días conscientemente. Se permite por supuesto el pescado, así como los mariscos, verduras y granos.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026 en Colombia?

El receso escolar inicia el lunes 30 de marzo y finaliza el domingo 5 de abril. Sin embargo, en el plano laboral, los días feriados van a partir del jueves 2 de abril hasta entonces. En algunas empresas dan toda la semana libre como una invitación a reflexionar o pasar tiempo con los seres queridos.

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