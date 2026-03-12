Gheorghe Hagi, ‘el Maradona de los Cárpatos’ que puso a Rumania en el mapa del fútbol mundial

Con tres mundiales jugados, su explosión llegó en Estados Unidos 1994, donde llevó a su selección a la puerta de las semifinales

Hablar de Gheorghe Hagi es referirse a uno de los futbolistas más talentosos que jamás haya pisado un campo de fútbol. Conocido como ‘El Maradona de los Cárpatos’, su habilidad con el balón y su capacidad para liderar a su selección hicieron de él una figura clave en el fútbol mundial. Desde su debut mundialista en 1990, Hagi dejó una huella imborrable en la historia del balompié, convirtiéndose en el capitán y la estrella de la mejor generación de futbolistas que ha tenido Rumania.

Su impacto fue tal que, a pesar de sus orígenes en una nación pequeña en términos de historia futbolística,Hagi logró que su selección se hiciera un nombre en los torneos más prestigiosos. Su mejor momento llegó en la Copa del Mundo de 1994, en Estados Unidos, donde guió a su equipo hasta los cuartos de final, con base en resultados sorprendentes y actuaciones individuales que quedaron en la memoria colectiva de todos los aficionados al fútbol.

Italia 1990, un primer paso hacia la consagración

Hagi participó en su primer Mundial en Italia 1990, pero no tuvo la oportunidad de brillar al máximo debido a una suspensión que le impidió jugar contra la URSS en la fase de grupos. Aunque Rumania logró avanzar a los octavos de final, Hagi no mostró su nivel más alto en ese torneo. Sin embargo, su presencia fue fundamental en el equipo, y dejó claro que en el futuro podría dar más.

Estados Unidos 1994: la explosión total de Hagi

El Mundial de 1994 marcó la cúspide de la carrera de Gheorghe Hagi, pese a arribar a la justa norteamericana como la figura del Brescia de la segunda división de Italia (Serie B). Esta situación quedó de lado ya que, como capitán de su selección, llevó a Rumania hasta los cuartos de final, logrando las mejor actuación de su conjunto nacional en la historia del país en Copas del Mundo.

Su actuación frente a Colombia en la fase de grupos fue sublime. Hagi anotó un gol espectacular desde fuera del área y asistió en otros dos a Florin Raducioiu con lo que condujo a su equipo nacional a una victoria 3-1 sobre los cafeteros. Su segundo rival fue Suiza. Ante los helvéticos Hagi se volvió a hacer presente en el marcador, pero Rumania cayó 4-1. El encuentro ante Estados Unidos sería definitivo.

Ante los anfitriones, Hagi volvió a llevar a su selección hacia el triunfo al poner en aprietos a los zagueros estadounidenses. Rumania ganó el Grupo A, con lo que se enfrentarían a la Argentina de Diego Armando Maradona (expulsado del torneo por dar positivo a un control antidopaje). El fútbol no quiso que ‘los dos Maradonas’ se encontraran en una cancha, de hecho, solo permitió que uno de los dos brillara.La escuadra europea consiguió una victoria por 3-2 ante los, en ese entonces, subcampeones mundiales. Hagi anotó el tercero de los tantos (con la pierna derecha) y le dio una asistencia a Ilie Dumitrescu para el segundo.

El 10 de julio, Rumania se enfrentó a Suecia en los cuartos de final del Mundial de 1994. El partido terminó 2-2 tras la prórroga, con Florin Raducioiu marcando ambos goles para los rumanos. En la tanda de penaltis, Suecia, que terminaría en el tercer lugar del torneo, se impuso por 5-4, gracias a un fallo de Miodrag Belodedici y un gol decisivo de Henrik Larsson. Con este resultado, La Tricolorii alcanzó su mejor posición en una Copa del Mundo (sexto lugar) gracias a Hagi y su actuación, la cual, es recordada como una de las mejores de un futbolista en un Mundial.

Francia 1998, el cierre mundialista

En su última participación mundialista en Francia 1998, Hagi ya no era el mismo jugador explosivo de 1994, pero su influencia en el equipo siguió siendo fundamental. A pesar de la madurez y de los años, el Maradona de los Cárpatos aún pudo guiar a su equipo a la fase de octavos de final, donde fue eliminado por Croacia. Hagi continuó siendo el líder técnico de la selección, pero su equipo no pudo repetir el éxito de 1994.

Trayectoria Mundialista de Hagi

Italia 1990 | Primera experiencia mundialista | Tres partidos | Sin goles ni asistencias | Eliminados en octavos de final.

Estados Unidos 1994 | Capitán de Rumania | Cinco partidos | Tres goles y cuatro asistencias | Eliminados en cuartos de final (mejor actuación en la historia)

Francia 1998 | Capitán de Rumania | Cuatro partidos | Sin goles, pero con dos asistencias | Eliminados en octavos de final.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Por lo anterior, el rumano Gheorghe Hagi entra en el conteo de Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de la Copa del Mundo a 91 días de la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).

