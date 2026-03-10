Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 11 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La semana avanza con la vigencia de la medida de movilidad en la capital colombiana para la mitad de los vehículos particulares.

Bogotá, en medio de la lluvia. – Diana Sánchez, AFP.

Ya es un hábito para los bogotanos organizar sus desplazamientos bajo la restricción del pico y placa. Este miércoles, la medida volverá a dejar a la mitad de los vehículos particulares sin circular en la mayor parte del día. Muchas personas esperan con ansias el fin de semana para usar su automotor sin inconvenientes.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este miércoles, 11 de marzo de 2026?

El funcionamiento actual de la medida funciona bajo un sistema de rotación intercalada en el que los vehículos particulares se dividen en dos lotes, según la terminación de la matrícula. La restricción para este miércoles les corresponderá a aquellos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, los cuales no podrán circular la mayor parte del día en la capital.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

El inicio de la medida se da a las 6:00 a.m. y acaba a las 9:00 p.m., lo cual implica que los conductores de estos vehículos deban buscar otros medios de transporte o buscar una organización de sus trayectos por fuera de ese horario.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Para empezar, hay que decir que los vehículos que funcionan con motor eléctrico y las motocicletas están por fuera de la prohibición. Además, aquellos que hagan el pago del pico y placa solidario pueden circular. Actualmente, aquellos que prestan labores como prensa, servicios médicos, seguridad, personal diplomático o desplazamiento de personas en condición de discapacidad tienen la posibilidad de gestionar un permiso de circulación para no acogerse a la medida.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Para empezar, las consecuencias implican un comparendo tasado en 15 salarios mínimos legales diarios, que equivalen a $875.452,50 pesos. Además, el Código Nacional de Tránsito indica que el vehículo que sea sorprendido evadiendo la restricción será inmovilizado, lo cual aumenta los gastos por la utilización de grúa y parqueadero en patios.

Te puede interesar