¿Nuevas boletas para BTS en Bogotá? Así puede comprar entradas para el 2 y 3 de octubre en el Campín

La capital de la República de Colombia se paraliza por la llegada de BTS al Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Un verdadero fenómeno mundial | REUTERS

BTS llegará a Bogotá el viernes 2 de octubre de 2026 para presentar su sexta gira mundial, que tiene como eje su álbum Arirang. La agrupación surcoreana regresará a los escenarios después de que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook terminaran el servicio militar obligatorio que exige Corea del Sur.

La gira comenzó el 9 de abril de 2026 y terminará en marzo de 2027, con 88 shows en 34 ciudades de 23 países. Todos los conciertos se realizan en estadios y, en casi todos los destinos, las entradas se agotaron.

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¿Cuándo son los conciertos de BTS en Bogotá, Colombia?

Los conciertos de BTS en Bogotá serán el viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 2026, en el estadio El Campín. La agrupación llegará a Colombia como parte de su sexta gira mundial, que comenzó el 9 de abril y tiene programados 88 shows en 34 ciudades de 23 países.

El espectáculo se desarrolla en el centro del estadio con un escenario de 360 grados. La tarima principal cuenta con pasarelas que llegan hasta un escenario circular ubicado en medio del campo.

El montaje también incluye un pabellón inspirado en el palacio Gyeongbokgung, además de pirotecnia, fuego y luces LED. En el mapa del estadio El Campín, la gramilla muestra brazos de escenario ubicados en forma de X. En otros países, el concierto ha tenido una duración cercana a las dos horas y media.

¿Habrá nuevas boletas para los shows de BTS 2026 en Colombia?

Sí. Este lunes 28 de septiembre se confirmó que el martes 29 de septiembre se pondrá a la venta un número limitado de boletas adicionales para las dos fechas de BTS en Bogotá. Las entradas corresponden a localidades que habían sido retenidas por temas de producción y a boletas que fueron canceladas por incumplir los términos de compra.

La venta comenzará a las 3:00 p. m. del martes 29 de septiembre. La sala de espera para la fila virtual estará disponible cerca de 30 minutos antes, por lo que se podrá ingresar desde las 2:30 p. m. La venta será por orden de llegada y cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletas por fecha.

Precios y cómo comprar entradas para BTS en el Campín

Los precios de las nuevas boletas serán los mismos de la venta inicial y ya incluyen el servicio. Las entradas parten desde $300.000 en las localidades Sur Baja, Norte Baja y Oriental Norte Baja, mientras que la gramilla VIP tiene un precio de $1.081.000.

También existe un paquete VIP que incluye prueba de sonido y tiene un valor de $2.953.000. Las nuevas entradas se podrán comprar únicamente a través de Ticketmaster Colombia.

Para intentar adquirir una boleta para alguno de los conciertos de BTS en Bogotá, los seguidores deberán ingresar a la plataforma desde las 2:30 p. m., cuando abrirá la sala de espera, y esperar el ingreso a la fila virtual que comenzará con la venta a las 3:00 p. m. La disponibilidad dependerá del número de boletas liberadas y del orden de llegada a la fila virtual.

Setlis BTS 2026: ¿Qué canciones no pueden faltar en Bogotá?

El repertorio de los conciertos de BTS en Bogotá todavía no está confirmado. Durante la gira, el grupo ha combinado canciones de Arirang con éxitos de su trayectoria, entre ellos Dynamite.

Hasta el momento, BTS ha realizado conciertos en 10 países como parte de esta gira. En los shows también se mantiene el formato de escenario de 360 grados, con el grupo ubicado en el centro del estadio y las pasarelas conectando las diferentes partes del montaje.

La duración registrada en otros países ha sido cercana a las dos horas y media. Sin embargo, el repertorio que BTS presentará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre aún no ha sido anunciado.

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