Pico y placa en Bogotá para este 1 de octubre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports Colombia puede consultar todos los detalles de lo que será la norma para este jueves, 1 de octubre.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Empieza un nuevo mes, eso no significa que algunas normas en Bogotá no se sigan cumpliendo, una de ellos es el pico y placa, tal vez la regla que más causa estrés en la población. Por tal motivo y para que no se le olvide, acá en Claro Sports le traemos todos los detalles de lo que regirá para este jueves.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 1 de octubre de 2026

Para este miércoles en Bogotá, podrán circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matriculas culminadas en 0, 6, 7, 8 y 9 no podrán circular, en aras de evitar sanciones, salvo contadas excepciones y aquellos que cancelen el ‘pico y placa solidario’.

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Horario del pico y placa en Bogotá

El horario no presenta ninguna novedad para esta nueva semana. Aplica entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Esto le obligará a buscar medios de transporte alternativos a lo largo del día para circular por la capital colombiana.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas, así como vehículos eléctricos, no entran en la restricción. Hay ciertas excepciones siempre que se cumpla con un permiso especial o estén cobijados legalmente, sea por transporte en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. Otro método es el pago del pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos. Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.

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