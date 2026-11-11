¿Compró casa en Bogotá? Puede solicitar un subsidio de $21 millones y reducir sus cuotas con estos requisitos

¿Quiere reducir la cuota de su crédito hipotecario? Conozca cómo postularse al subsidio Reduce tu Cuota en Bogotá y cuáles son sus condiciones.

Subsidio de vivienda en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El subsidio de $21 millones para reducir las cuotas de vivienda en Bogotá corresponde al programa ‘Reduce tu Cuota’, una iniciativa de la Secretaría Distrital del Hábitat que busca ayudar a las familias a pagar su crédito hipotecario y facilitar la compra de vivienda propia.

Para 2026, el beneficio puede alcanzar los $21.010.860, que se distribuyen durante cuatro años para disminuir el valor mensual de las cuotas de un crédito de vivienda nueva VIS o VIP.

¿Qué es el subsidio “Reduce tu Cuota” y a quiénes se les otorga en Bogotá?

El subsidio ‘Reduce tu Cuota’ es una ayuda económica de la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, que busca facilitar la compra de vivienda propia mediante una reducción del valor mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional.

Está dirigido a familias que compran vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá y necesitan apoyo para asumir las cuotas de financiación. Programa Secretaría del Hábitat+1

¿De cuánto es el subsidio?

Para 2026, el beneficio puede alcanzar los $21.010.860, distribuidos en 48 cuotas mensuales durante cuatro años.

El dinero no se entrega directamente a los beneficiarios: la Secretaría del Hábitat lo gira a la entidad financiera para que el descuento se vea reflejado en la cuota mensual del crédito.

¿Cómo solicitar el subsidio de $21.010.860 para abonar a mi crédito hipotecario?

Para solicitar el subsidio de $21.010.860 del programa ‘Reduce tu Cuota’, de la Alcaldía de Bogotá, debes realizar el trámite a través del banco, cooperativa o entidad financiera con la que estás gestionando tu crédito hipotecario o leasing habitacional. La convocatoria de 2027 abrió nuevas postulaciones el 3 de noviembre de 2026 y contempla 4.000 cupos.

¿Qué requisitos hay que cumplir para el obtener el subsidio en Bogotá, Colombia?

Para acceder al subsidio ‘Reduce tu Cuota’ de hasta $21.010.860, otorgado por la Alcaldía de Bogotá, los hogares deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat.

El programa está dirigido a familias que compran vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) y necesitan apoyo para pagar las cuotas de su crédito hipotecario o leasing habitacional.

Estos son los principales requisitos para 2026:

1. Ser mayor de edad: el jefe o jefa del hogar debe tener al menos 18 años.

2. No superar el límite de ingresos: la suma de los ingresos mensuales de todos los integrantes del hogar no puede superar los $7.003.620, equivalentes a cuatro salarios mínimos de 2026.

3. Tener un crédito aprobado: contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para adquirir vivienda nueva VIS o VIP ubicada en Bogotá.

4. No tener otra vivienda: ningún integrante del hogar puede ser propietario de otra vivienda en Colombia, diferente a la que está financiando.

5. No recibir cobertura a la tasa de interés: ninguno de los integrantes debe haber sido beneficiario ni estar en proceso de recibir la cobertura a la tasa de interés otorgada por el Gobierno nacional.

6. No haber utilizado otro subsidio para otra vivienda: el hogar no debe haber recibido un subsidio familiar de vivienda aplicado a la compra de una propiedad diferente.

Fechas, cupos y todo lo que debe saber del programa “Reduce tu Cuota”?

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria del programa ‘Reduce tu Cuota’, una iniciativa que busca facilitar el acceso a vivienda propia mediante un alivio económico para las familias que adquieren inmuebles nuevos de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP).

La Secretaría Distrital del Hábitat habilitó 4.000 nuevos cupos correspondientes a la vigencia 2027. El beneficio puede alcanzar los $21.010.860 y se distribuye durante cuatro años para reducir el valor mensual que los hogares deben pagar por su crédito hipotecario o leasing habitacional.

La nueva convocatoria comenzó el 3 de noviembre de 2026 y contempla dos momentos importantes para los hogares interesados.

3 de noviembre de 2026: apertura del registro de nuevos hogares a través de las entidades financieras participantes.

15 de diciembre de 2026: inicio de las solicitudes de asignación para los hogares que ya estén registrados y cumplan las condiciones.

Las postulaciones y solicitudes de asignación permanecerán habilitadas hasta que se agoten los cupos disponibles. El registro inicial no garantiza que el subsidio sea otorgado, pues la Secretaría debe verificar los requisitos y la disponibilidad de recursos.

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