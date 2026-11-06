Multa por Pico y placa 2026: ¿Cuánto cuesta y qué otras sanciones hay por no respetar la restricción?
Tome nota y tenga cuidado, porque en Claro Sports les traemos todos los detalles de la norma que impide circular en Bogotá con ciertos vehículos.
En Bogotá hay una norma que pone en estrés a la población. Se trata del pico y placa, la norma que no permite que usted se pueda movilizar con su carro entre 2 y 3 días entre semana, de lunes a viernes, obliga a que se movilicen a través de los medios de transportes que tiene la ciudad, sin embargo hay infractores que se quieren pasar la ley por ‘la faja’ y es cuando deben acarrear multas, lo cual les genera más dolores de cabeza.
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¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Pico y Placa en noviembre 2026?
La multa por irrespetar la norma del pico y placa en Bogotá para el mes de noviembre, consta de 15 Salarios Mínimos Legales Vigentes, es decir: 633.200. pesos colombianos.
¿Además de la multa, qué otras sanciones hay por el Pico y Placa y cuánto más hay que pagar?
Si usted cae en el Pico y Placa en Bogotá para este mes de noviembre, más allá de la multa que debe cancelar, anteriormente mencionada, su carro también será inmovilizado, según lo que corresponde a una infracción C.14. El dueño del vehículo debe pagar el uso de la grúa: que son cerca de $ 218.000. Además de un día de patios, correspondiente a: $136.000 COP.
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¿Cómo pagar las multas por Pico y Placa con descuentos del 25% y 50 por ciento?
- Para acceder al 50% de descuento el dueño del vehículo o el conductor debe asistir al curso pedagógico, después de realizarlo podrá pagar entre los 1 y 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
- Para ser acreedor del 25% de descuento, de igual manera debe hacer el curso pedagógico y pagar entre los 6-20 días hábiles siguientes para que su comparendo sea bajado del sistema.