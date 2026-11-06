Multa por Pico y placa 2026: ¿Cuánto cuesta y qué otras sanciones hay por no respetar la restricción?

Tome nota y tenga cuidado, porque en Claro Sports les traemos todos los detalles de la norma que impide circular en Bogotá con ciertos vehículos.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

En Bogotá hay una norma que pone en estrés a la población. Se trata del pico y placa, la norma que no permite que usted se pueda movilizar con su carro entre 2 y 3 días entre semana, de lunes a viernes, obliga a que se movilicen a través de los medios de transportes que tiene la ciudad, sin embargo hay infractores que se quieren pasar la ley por ‘la faja’ y es cuando deben acarrear multas, lo cual les genera más dolores de cabeza.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Pico y Placa en noviembre 2026?

La multa por irrespetar la norma del pico y placa en Bogotá para el mes de noviembre, consta de 15 Salarios Mínimos Legales Vigentes, es decir: 633.200. pesos colombianos.

¿Además de la multa, qué otras sanciones hay por el Pico y Placa y cuánto más hay que pagar?

Si usted cae en el Pico y Placa en Bogotá para este mes de noviembre, más allá de la multa que debe cancelar, anteriormente mencionada, su carro también será inmovilizado, según lo que corresponde a una infracción C.14. El dueño del vehículo debe pagar el uso de la grúa: que son cerca de $ 218.000. Además de un día de patios, correspondiente a: $136.000 COP.

¿Cómo pagar las multas por Pico y Placa con descuentos del 25% y 50 por ciento?

Para acceder al 50% de descuento el dueño del vehículo o el conductor debe asistir al curso pedagógico, después de realizarlo podrá pagar entre los 1 y 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

el dueño del vehículo o el conductor debe asistir al curso pedagógico, después de realizarlo podrá pagar entre los siguientes a la imposición del comparendo. Para ser acreedor del 25% de descuento, de igual manera debe hacer el curso pedagógico y pagar entre los 6-20 días hábiles siguientes para que su comparendo sea bajado del sistema.

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