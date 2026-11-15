España vs Inglaterra en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 15 de noviembre

España llega con 15 puntos después de cinco victorias, mientras que Inglaterra suma 12 unidades

La UEFA Nations League 2026-27 cierra su fase de grupos con uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada. España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Madrid, en un compromiso que definirá al primer lugar del Grupo A3. La selección dirigida por Luis de la Fuente buscará mantener su paso perfecto, mientras que el conjunto de Thomas Tuchel intentará arrebatarle el liderato.

Ambas selecciones ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final, pero todavía tienen pendiente definir sus posiciones de cara a la siguiente ronda. España llega con 15 puntos después de cinco victorias, mientras que Inglaterra suma 12 unidades. Sigue aquí el minuto a minuto del encuentro, con las alineaciones, goles, resultado y las principales acciones del partido.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el España vs Inglaterra hoy 15 de noviembre de 2026?

El encuentro entre España e Inglaterra está programado para este domingo 15 de noviembre a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El partido corresponde a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27.

En México, la transmisión estará disponible a través de Sky Sports. Los aficionados también podrán consultar el resultado, las anotaciones y las incidencias más importantes mediante la cobertura minuto a minuto de Claro Sports.

Antecedentes del España vs Inglaterra y últimos resultados en la UEFA Nations League

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con victoria de España por 3-2 sobre Inglaterra en Wembley, durante la primera jornada de la presente edición de la Nations League. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron para el conjunto español, mientras que Anthony Gordon y Harry Kane anotaron para los ingleses.

España llega después de vencer 2-0 a Chequia en su compromiso anterior, resultado que le permitió alcanzar cinco triunfos en cinco jornadas. Por su parte, Inglaterra derrotó 2-1 a Croacia y se mantiene a tres puntos del liderato. La Roja necesita al menos un empate para terminar en la primera posición, mientras que los Tres Leones están obligados a ganar para tener posibilidades de superar a su rival.

En el historial de la UEFA Nations League también destaca la victoria inglesa por 3-2 en territorio español durante octubre de 2018. Aquel resultado representa uno de los antecedentes de una rivalidad que vuelve a Madrid con el liderato del grupo en disputa.

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