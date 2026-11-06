Pico y Placa Solidario: ¿Cuánto cuesta el permiso voluntario en Bogotá para usar el auto si hay restricción?

Todos los conductores que transiten por Bogotá puede acudir al pico y placa solidario para no tener restricción vehicular en la capital de la república.

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Los conductores que necesitan movilizarse en Bogotá durante los días en que tienen restricción de Pico y Placa pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario. Una alternativa que permite circular mediante el pago de un permiso. Para 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad actualizó los valores base de este trámite a través de la Resolución 120963 de 2026.

Las tarifas se ajustaron con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establecen tres opciones de duración. Un día, un mes o seis meses. Sin embargo, el costo final depende de factores relacionados con las características del vehículo y el municipio donde está matriculado.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo funciona en Bogotá, Colombia?

El Pico y Placa Solidario es un programa de Bogotá que permite a los propietarios de vehículos particulares obtener una autorización para circular durante los días y horarios en los que tienen restricción de Pico y Placa, mediante el pago de un permiso. Las personas naturales y jurídicas interesadas pueden solicitar la autorización por diferentes periodos, según sus necesidades de movilidad. Un día, un mes o seis meses.

Los recursos recaudados por este programa se destinan en su totalidad al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), encargado de financiar el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Para 2026, la Administración Distrital actualizó los valores base del permiso mediante la Resolución 120963 de 2026. También modificó el factor municipio para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, que pasó de 1,2 a 1,5.

¿Cuánto cuesta el permiso para poder circular si toca Pico y Placa? Por día, mes y semestral

Las tarifas base del Pico y Placa Solidario en Bogotá para 2026 varían de acuerdo con la duración del permiso. Estos son los valores establecidos:

Duración del permiso Valor base 2026 Un día $70.294 Un mes $561.808 Seis meses $2.809.311

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden a las tarifas base y no necesariamente al precio final que debe pagar cada conductor.

El costo definitivo se calcula mediante factores multiplicadores relacionados con:

Avalúo del vehículo: el valor comercial del automotor.

el valor comercial del automotor. Modelo: el año del vehículo.

el año del vehículo. Tipo de combustible: la fuente de energía que utiliza.

la fuente de energía que utiliza. Municipio de matrícula: el lugar donde está registrado el vehículo.

En este último aspecto, para 2026 se modificó el factor municipio de los vehículos matriculados fuera de Bogotá. El multiplicador pasó de 1,2 a 1,5, lo que influye en el cálculo del valor final del permiso. Por esta razón, los conductores deben ingresar a la plataforma oficial del programa y realizar la simulación para conocer cuánto deben pagar según las características de su vehículo.

¿Cómo y dónde se obtiene el Pico y Placa Solidario? Paso a paso

El trámite del Pico y Placa Solidario en Bogotá se realiza a través de internet. La Secretaría Distrital de Movilidad establece que el único sitio oficial y seguro para solicitar este permiso es www.movilidadbogota.gov.co, mediante el banner del programa, o directamente en la plataforma de Pico y Placa Solidario.

Estos son los pasos y opciones disponibles:

Ingresar al sitio oficial: acceder a la plataforma de Pico y Placa Solidario. Consultar los requisitos: revisar las condiciones establecidas para obtener el permiso. Simular el precio: ingresar la información del vehículo para conocer el valor correspondiente según sus características. Realizar el registro: iniciar el proceso de solicitud del permiso. Efectuar el pago: completar el pago directamente en la plataforma oficial. Obtener el permiso: una vez realizado el proceso, consultar la autorización correspondiente.

La plataforma también permite buscar y consultar solicitudes anteriores, solicitar soporte técnico y reportar fallas durante el trámite. Recomendación de seguridad: antes de realizar cualquier pago, verifica que la dirección del sitio web corresponda al dominio oficial y termine en .gov.co . Algunas páginas fraudulentas incluyen estas letras en medio de sus direcciones, pero no corresponden a sitios del Gobierno Nacional.

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda ignorar mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que ofrezcan ayuda para gestionar el permiso. Así mismo, El trámite debe realizarse directamente en los canales oficiales, sin intermediarios.

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