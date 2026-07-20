Pico y placa en Bogotá para este 21 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
Consulte Claro Sports con todos los pormenores de lo que será el pico y placa para este martes 21 de julio del 2026.
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Después de lo que fue un puente festivo más en el país, todo vuelve a la normalidad. Una de las medidas que más pone en estrés a la población bogotana es el pico y placa, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles para que no vaya a caer en una infracción que le genere una pérdida económica.
Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes 21 de julio
Para este martes, cerrando la semana, la restricción aplicará para las matrículas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las que culminen en 6, 7, 8, 9 y 0 sí tendrán luz verde para circular por las calles de la capital colombiana.
Horario del pico y placa en Bogotá
No hay ninguna modificación.El horario de restricción se mantiene: de 6:00 de la mañana a las 9:00 de la noche. Le tocará guardar su vehículo para evitar sanciones y contratiempos.
¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?
Las motos siguen fuera de la norma, además de otros vehículos como las bicicletas y patinetas. Si usted necesita salir en un día de restricción, tendrá que pagar el valor solidario. Los transportes de servicios médicos, prensa y condición de discapacidad están exentos de la norma.
Las sanciones que hay por incumplir el pico y placa
En caso de violar el pico y placa, se ve expuesto a un comparendo de $875.452 pesos colombianos. A eso debe sumarle el desgaste y otros valores por lainmovilización del vehículo, el uso de grúa y el parqueadero en los patios.