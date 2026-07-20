¡La Copa del Mundo ya está en Madrid! España regresa a casa con su segunda corona

La selección de España de Luis de la Fuente aterrizó en Madrid durante las primeras horas de este lunes 20 de julio tras ganar el Mundial 2026

La Roja llegó a Madrid tras conquistar el Mundial 2026 | Reuters

La selección de España llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante las primeras horas de este lunes 20 de julio, un día después de conquistar el Mundial 2026 con una victoria sobre Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. La consagración de la Roja acaparó las portadas de la prensa internacional y se convirtió en uno de los temas más comentados tras el desenlace de la Copa del Mundo que la FIFA organizó por primera vez de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo que dirige Luis de la Fuente aterrizó a bordo de un avión IBERIA A350 con la Copa del Mundo en manos de Rodri Hernández. El capitán español levantó el trofeo tras firmar una actuación sobresaliente en la final, desempeño que también le permitió quedarse con el premio al Jugador Más Valioso del partido y con el Balón de Oro del torneo, el primero que se disputó con un formato de 48 selecciones.

Tras abandonar el aeropuerto, los futbolistas abordaron un autobús con la serigrafía “Enhorabuena campeones”, que los trasladó hasta su hotel en Madrid. De acuerdo con la prensa local, el plantel tiene previsto compartir una comida y ultimar los detalles antes del inicio de los festejos oficiales programados para la tarde.

El itinerario contempla una recepción en la Casa Real, en el Palacio de la Zarzuela, a las 17:30 horas, tiempo de España. Posteriormente, la delegación visitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de iniciar, alrededor de las 19:00 horas, un recorrido en autobús descubierto por el centro de Madrid para celebrar el título junto a la afición.

Miles de aficionados ya esperan el desfile de la selección campeona del mundo, cuyo recorrido incluirá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital, entre ellos la Plaza de Cibeles. La Real Federación Española de Fútbol informó que la celebración contará con actuaciones musicales, un DJ y diversas actividades para los asistentes.

España conquistó su segunda Copa del Mundo este domingo 19 de julio tras imponerse 1-0 a la Argentina de Lionel Messi. La Roja firmó un despliegue táctico sobresaliente que anuló por completo el ataque de la Albiceleste, al impedirle registrar remates claros a portería. El dominio español convirtió la final en un encuentro que pareció inclinarse hacia un solo lado, pese a que el conjunto sudamericano llegó con la intención de conquistar el bicampeonato consecutivo.

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