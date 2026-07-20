Lo bueno, lo malo y las sorpresas del Mundial 2026: top de los mejores y peores partidos que nos dejó la Copa del Mundo

El torneo más importante del mundo del balompié dejó partidos para recordar, otros para olvidar y símbolos que quedarán en la historia

Estos fueron los peores y mejores partidos del Mundial 2026. | Reuters

La Copa del Mundo 2026 dejó partidos que serán recordados por los goles, las remontadas y los desenlaces definidos en los últimos minutos, pero también encuentros cerrados que ofrecieron pocas emociones. A lo largo del torneo hubo selecciones que superaron las expectativas, otras que quedaron eliminadas antes de lo previsto y varias historias que se convirtieron en parte de la conversación internacional.

El balance del campeonato permite identificar los duelos que marcaron el desarrollo de la competencia, desde los intercambios de golpes en la fase de grupos hasta las eliminatorias que cambiaron en tiempo extra o penaltis. Inglaterra, Argentina, Noruega, México y Japón participaron en algunos de los encuentros con mayor actividad ofensiva, mientras otros cruces estuvieron condicionados por el orden defensivo y la falta de precisión.

Además de los resultados, el Mundial presentó historias que modificaron el panorama esperado antes del inicio. La eliminación de Alemania, el recorrido de Cabo Verde, el desempeño de Noruega y la participación de México se sumaron al protagonismo que adquirieron los porteros dentro y fuera del campo.

Mundial 2026: ¿Cuáles fueron los partidazos que nos dejó la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo 2026 dejó una serie de encuentros que quedaron marcados por el espectáculo, las remontadas y la capacidad de algunas selecciones para competir hasta el último minuto. Desde la fase de grupos hasta las rondas finales, hubo partidos con múltiples goles, cambios constantes en el marcador y actuaciones individuales que definieron el rumbo de sus equipos.

Entre los duelos más recordados aparecen enfrentamientos protagonizados por selecciones como Argentina, Inglaterra, México, Japón y Noruega, además de eliminatorias que entregaron algunos de los momentos más emocionantes del torneo. Estos fueron los partidos que por su intensidad, goles y dramatismo se convirtieron en parte de la historia del Mundial 2026.

Países Bajos 2-2 Japón | ¡Auténticos Samuráis! Japón rescata un empate ante Países Bajos

Japón empata de manera cardiaca con Países Bajos. | Reuters.

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026 al empatar 2-2 en Dallas. El partido tuvo dominio alterno, intensidad durante los 90 minutos y una selección japonesa que nunca dejó de competir pese a encontrarse dos veces abajo en el marcador.

La Naranja Mecánica tomó ventaja con un gol de Virgil van Dijk al minuto 50, pero Japón respondió rápidamente con Keito Nakamura. Crysencio Summerville volvió a adelantar a los neerlandeses, aunque Koki Ogawa apareció al minuto 88 para sellar un empate que reflejó el esfuerzo de ambos equipos y confirmó a Japón como una de las selecciones más incómodas del torneo.

Inglaterra 4-2 Croacia | Inglaterra muestra sus credenciales ante Croacia

Kane marca doblete en el Inglaterra vs Croacia | REUTERS/Hannah Mckay

Inglaterra comenzó su camino en el Mundial 2026 con una victoria llena de goles ante Croacia. El 4-2 en Dallas mostró la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Thomas Tuchel, que tuvo que superar un partido con constantes respuestas del conjunto balcánico.

Harry Kane fue protagonista con dos anotaciones, mientras Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron el marcador para los ingleses. Croacia encontró respuestas por medio de Martin Baturina y Petar Musa, pero Inglaterra logró imponer condiciones en el segundo tiempo para iniciar el torneo con tres puntos y una de sus actuaciones más destacadas.

Argentina 3-2 Cabo Verde | Argentina sufre ante la revelación africana

Messi ante Cabo Verde | Reuters/Nathan Ray Seebeck

Argentina tuvo uno de los partidos más complicados de su recorrido mundialista ante Cabo Verde. La selección africana llevó al límite al vigente campeón, mostró un planteamiento competitivo y obligó al equipo de Lionel Scaloni a resolver el encuentro en la prórroga después de un empate 2-2 durante los 90 minutos.

Lionel Messi abrió el marcador, pero Cabo Verde respondió en dos ocasiones para mantener viva la esperanza de avanzar. La Albiceleste necesitó goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero durante el tiempo extra para evitar una sorpresa histórica y avanzar en un partido que destacó por la resistencia del conjunto africano.

México 2-3 Inglaterra | Inglaterra elimina al Tricolor en un duelo de tensión en el Azteca

El Tri se despidió del Mundial en el Estadio Ciudad de México | Reuters

México e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más intensos de los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Azteca vivió un encuentro con alternativas, goles y momentos en los que el Tricolor estuvo cerca de conseguir una remontada ante una de las selecciones candidatas al título.

El equipo mexicano encontró respuesta con Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero Inglaterra aprovechó sus oportunidades con Jude Bellingham y Harry Kane como protagonistas. La selección dirigida por Javier Aguirre quedó eliminada después de competir hasta el final, en un partido que reunió ambiente, historia y tensión.

Inglaterra 1-2 Argentina | Argentina remonta y elimina a Inglaterra en semifinales

Enzo inició la remontada de Argentina vs Inglaterra. | Reuters

La semifinal entre Inglaterra y Argentina fue uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. Los ingleses estuvieron cerca de regresar a una final mundialista después de seis décadas, pero la reacción argentina en los minutos finales cambió el destino del partido.

Inglaterra tomó ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero Argentina encontró el empate por medio de Enzo Fernández al minuto 87. Cuando parecía que el encuentro se dirigía al tiempo extra, Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez para completar la remontada en el minuto 90+2 y enviar a la Albiceleste a la final.

Francia 4-6 Inglaterra | Un partido de diez goles para cerrar el Mundial

Mbappé alcanzó el título de goleo ante Inglaterra. | Reuters.

El duelo por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra terminó como uno de los partidos con mayor cantidad de goles en la historia reciente del torneo. El conjunto inglés se impuso 6-4 en Miami después de un primer tiempo dominante y una reacción francesa que convirtió el encuentro en un intercambio ofensivo.

Bukayo Saka fue una de las figuras con un hat-trick, mientras Kylian Mbappé respondió con dos goles para mantener con vida a Francia. El partido tuvo goles hasta el tiempo agregado y terminó con una definición de Jude Bellingham que selló uno de los marcadores más llamativos del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 fueron los peores?

Los peores partidos del mundial. | Reuters

Aunque el Mundial 2026 dejó encuentros con grandes remontadas y marcadores históricos, también tuvo partidos que quedaron marcados por la falta de contundencia, el exceso de precaución y la ausencia de goles. Algunos equipos priorizaron mantener el orden defensivo antes que arriesgar en ataque, provocando duelos con pocas emociones para los aficionados.

Ecuador 0-0 Curazao | Un empate que evidenció la falta de gol de Ecuador

Ecuador y Curazao protagonizaron uno de los partidos con menor producción ofensiva del Mundial 2026. El conjunto sudamericano dominó por varios momentos y generó oportunidades claras, pero se encontró con un Eloy Room que fue la figura del encuentro con múltiples atajadas para mantener el empate sin goles.

Ghana 1-0 Panamá | Un gol en el último minuto definió un partido cerrado

Panamá estuvo cerca de conseguir un resultado histórico al sumar su primer punto mundialista, pero Ghana encontró el triunfo en el minuto 94 con una anotación de Yirenkyi. El encuentro tuvo intensidad y lucha en el mediocampo, aunque con pocas ocasiones claras, y terminó definido por una acción aislada en el cierre.

Inglaterra 0-0 Ghana | Los Tres Leones no pudieron superar la defensa africana

Inglaterra controló gran parte del partido y tuvo las mejores oportunidades con jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham, pero no logró vencer el bloque defensivo de Ghana. La selección africana resistió con orden, cerró espacios y consiguió un empate que dejó frustración en el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Paraguay 0-0 Australia | Un empate sin goles que clasificó a ambos equipos

Paraguay y Australia firmaron un empate sin goles en la última jornada de la fase de grupos, en un partido donde los australianos tuvieron mayor iniciativa, pero se encontraron con un Orlando Gill determinante bajo los tres palos. El resultado permitió que ambos equipos avanzaran a la siguiente ronda, aunque sin ofrecer un gran espectáculo ofensivo.

Suiza 0-0 Colombia (Suiza gana 4-3 en penaltis) | Una eliminatoria definida desde los once pasos

Suiza y Colombia cerraron los octavos de final con un partido marcado por el equilibrio y la precaución defensiva. Ninguna selección logró romper el empate durante los 120 minutos, pese a algunas oportunidades en la prórroga, por lo que la clasificación suiza tuvo que definirse en penaltis, donde se impuso 4-3.

Estas fueron las sorpresas del Mundial 2026

La revelación de porteros en el Mundial 2026 | Claro Sports

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas al eliminar a Alemania. La selección sudamericana resistió el encuentro y se impuso en la tanda de penaltis, dejando fuera a uno de los equipos que aparecía entre los candidatos antes del inicio del torneo. El resultado modificó el cuadro de eliminación directa y permitió que Paraguay extendiera su participación.

Cabo Verde también se convirtió en una de las historias del Mundial. El conjunto africano avanzó hasta la fase de eliminación directa y obligó a Argentina a disputar la prórroga antes de caer por 3-2. Noruega, encabezada por Erling Haaland, también superó las expectativas al vencer a Senegal y eliminar a Brasil antes de alcanzar los cuartos de final.

México completó cuatro victorias consecutivas y mantuvo su portería sin goles durante buena parte del torneo antes de quedar eliminado por Inglaterra. A estas actuaciones se sumó el protagonismo de los porteros, cuyas atajadas, celebraciones y presencia en redes sociales generaron una tendencia global. Los guardametas dejaron de aparecer únicamente como figuras defensivas y se convirtieron en algunos de los personajes más reconocidos del campeonato.

El Mundial 2026 dejó una tendencia que fue más allá de los goles y las grandes figuras ofensivas: el protagonismo de los porteros. Guardametas como Vozinha, Eloy Room, Lionel Mpasi y Alireza Beiranvand se convirtieron en nombres reconocidos a nivel internacional gracias a actuaciones decisivas, historias personales y partidos en los que sus atajadas cambiaron el rumbo de sus selecciones.

El caso de Vozinha con Cabo Verde y Eloy Room con Curazao fue uno de los más representativos, ya que ambos fueron figuras ante selecciones con mayor tradición y sus actuaciones generaron un impacto inmediato en redes sociales. A ellos se sumaron historias de superación como la de Beiranvand, quien pasó de trabajar en distintos oficios antes de llegar al fútbol profesional, y Mpasi, un portero con raíces congoleñas que alcanzó su primera Copa del Mundo después de un largo proceso.

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