Pico y placa en Bogotá para este 8 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 8 de mayo de 2026.

Consulta si tu vehículo tiene restricción mañana en Bogotá. | @SectorMovilidad

Se baja el telón de la semana. De nuevo, como sucede a diario, los bogotanos deben estar muy atentos de la medida de pico y placa para no caer en infracciones totalmente evitables. Es por esto que, a través de Claro Sports, le contamos cuáles son las restricciones.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes 8 de mayo de 2026?

Para este viernes, último día de la semana ordinaria, podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no tendrán luz verde.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Como es costumbre, los horarios son fijos y no presentan variaciones. La medida va entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. En caso de que le llegue a tocar el pico y placa, no puede salir con su vehículo, o de lo contrario, se ve expuesto a comparendos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Motocicletas y autos eléctricos, hasta la fecha, están exentos de la medida. Hay formas para quedar exento, tales como el pago de un pico y placa solidario para salvarse de la multa. Vale recordar que vehículos con ciertas funciones, como servicios médicos, prensa, seguridad y transporte de personas en discapacidad, son varias de las excepciones.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que equivale a $875.452 pesos colombianos. Es importante recordar que hay altas posibilidades de que su vehículo sea inmovilizado, por lo que deberá sumar los costos por llegada a patios y grúa.

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