Pico y placa en Bogotá para este 6 de mayo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este miércoles 6 de mayo.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Llega la mitad de semana y lógicamente sigue vigente la medida de pico y placa. Esta regla intenta mitigar el daño ambiental y el denso tráfico en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá, donde los trancones son el pan de cada día. A través de Claro Sports, consulte cuáles serán las restricciones para el próximo miércoles 6 de mayo.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este miércoles 6 de mayo de 2026?

Para este miércoles, en la mitad de semana, los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen luz verde para transitar. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las matrículas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 deberán estar guardadas.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y no presentan variaciones. La medida va cobijada entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Si le llega a tocar el pico y placa, usted no podrá salir con su vehículo por nada del mundo, o de lo contrario, se ve expuesto a los famosos comparendos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motos y autos eléctricos, por ahora, no aplican a la regla. Hay maneras para quedar exento, como el pago de un pico y placa solidario para salvarse del comparendo. Así mismo, vehículos con ciertas funciones tienen el permiso especial, tales como servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa, por ahora, está tasada en 15 salarios mínimos legales diarios, cuyo valor está en $875.452 pesos colombianos. Importante recordar que hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. A esto debe sumarle los costos por la llegada a patios y grúa.

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