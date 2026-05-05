Mundial 2026: Arma tu convocatoria de Colombia con el simulador de Claro Sports

Claro Sports presenta un simulador interactivo donde puedes crear de cero la lista con los 26 convocados sin restricciones

Falta muy poco para el inicio del Mundial 2026. La Selección Colombia atrae miradas, no solo por algunos niveles individuales que destacan en Europa, sino por el retorno a una Copa del Mundo después de su ausencia hace cuatro años. El cuadro ‘Tricolor’ llega con aspiraciones altas, a pesar de algún traspié en los recientes amistosos frente al poderío de otros ‘pesos pesados’ como Francia y Croacia.

La convocatoria es motivo de debate en el país. Hasta el ’10’ y figura del equipo, James Rodríguez, es duda para muchos por su poco rodaje en el Minnesota United de Estados Unidos. Se mantienen otras controversias, como los delanteros y hasta la elección de los tres porteros que defenderán al combinado nacional.

Es por esto que, en Claro Sports, les presentamos un simulador interactivo para ponerse en los zapatos de Néstor Lorenzo de cara a la Copa del Mundo 2026. Se podrán realizar todos los ajustes, como eliminar nombres, agregar futbolistas que consideren en su mejor momento o cortar de raíz la columna vertebral que viene usando el timonel del cuadro cafetero.

Hay total libertad para elegir los nombres, sea del radar local o del exterior, con diferentes perfiles y posiciones para modificar. Claramente la elección se podrá hacer con base en roles, posiciones o esquemas tácticos para utilizar con la nómina designada. Puedes construir tu convocatoria realista, o incluso experimentar con posibles escenarios rumbo a la cita orbital. Apenas logres tu designación, compártela en redes sociales y envíala a tus amigos para que se encienda el debate.

¿Cuándo se anunciará la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026?

La lista definitiva, que va integrada por 26 futbolistas, se deberá registrar en la FIFA a más tardar el 1 de junio. Previo a esa fecha, a diez días del pitazo inicial de la Copa del Mundo, el 11 de mayo seguro se divulgarán las convocatorias preliminares, las cuales llevan un rango entre 35 y 55 jugadores. Finalizando el mes, los convocados tendrán que ser liberados por parte de sus clubes para enfocarse en modo mundialista.

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia forma parte del grupo K en la fase inicial junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Jugará sus dos primeros partidos en México, mientras que el último será en Estados Unidos. Así será su calendario (hora de Colombia):

17/06/2026 | Uzbekistán vs Colombia | Estadio Ciudad de México | 9:00 p.m.

23/06/2026 | República del Congo vs Colombia | Estadio Guadalajara | 9:00 p.m.

27/06/2026 | Colombia vs Portugal | Estadio Miami | 6:30 p.m.

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