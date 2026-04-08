Pico y placa en Bogotá para este jueves 9 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports Colombia les traemos toda la información sobre la normativa para este jueves 9 de abril. Evite comparendos.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

En Claro Sports Colmbia nos preocupamos de lo que suceda con la ciudadanía. Por tal motivo les traemos todos los detalles de lo que será el pico y placa en Bogotá para este jueves 9 de abril del 2026, para que no sufra con comparendos y su vehículo termine en patios.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves 9 de abril de 2026?

Para este jueves, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0 deberán mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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