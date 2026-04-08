Choloma vs Real España en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Choloma Real España, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Choloma y Real España se enfrentan en un duelo clave por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, con realidades completamente opuestas pero con la misma urgencia de sumar. Mientras la Máquina busca sostenerse en lo más alto de la tabla en la recta final del campeonato, los cholomeños necesitan puntos con desesperación para seguir con vida en la pelea por la permanencia. Aquí te contamos a qué hora juegan y dónde ver Choloma vs Real España en vivo.

Real España tiene 30 puntos y es el líder del torneo, producto de ocho triunfos, seis empates y una derrota. El equipo dirigido por Jeaustin Campos viene de igualar 1-1 ante Juticalpa como local en un partido en el que no tuvo su mejor rendimiento, pero se mantiene firme en la cima del Clausura. Sin embargo, en las últimas semanas mostró cierta irregularidad que genera preocupación de cara al cierre del certamen, donde cada error puede costar caro.

Por su parte, Choloma suma 14 puntos y se ubica en el octavo lugar, con un registro de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. El conjunto de Roberto Padilla llega golpeado tras caer 3-1 ante Olancho como visitante y continúa en una lucha durísima por evitar el descenso, ya que está último en la tabla acumulada con 25 puntos. Su rival directo es CD Victoria, que marcha con 27 unidades, por lo que cada fecha se vive como un mano a mano decisivo para mantener la categoría.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Choloma vs Real España de la jornada 17 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Choloma y Real España está programado para el jueves 9 de abril a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Rubén Deras. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Choloma vs Real España hoy

Choloma no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras mientras que Real España no podrá contar con Daniel Aparicio, expulsado en el encuentro ante Juticalpa. Se estima que Roberto Padilla y Jeaustin Campos utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Choloma: José Mariano Pineda; Jhonatan Cordoba, Cristian Canales, Jhoan Quejada, Hermes Castillo; Daniel Rocha, Eiver Flórez, Janier Bermúdez, Yethson Chaves; Enrique Borja y Marco Aceituno. DT: Roberto Padilla.

Real España: Luis López; Carlos Mejía, Devron García, Edson Palacios, Franklin Flores; Anfronit Tatúm, Gonzalo Ritocco, Roberto Osorto, Mike Arana; Eddie Hernández y David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes y últimos resultados del Choloma vs Real España en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Choloma y Real España:

14 de febrero de 2026 | Real España 2-1 Choloma | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de octubre de 2025 | Real España 3-0 Choloma | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Choloma 0-3 Real España | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar –