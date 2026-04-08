Nicolás Martínez va por un récord total en Guatemala… que Tena ignora

El argentino va camino a su tercer torneo como goleador seguido

Nicolás Martínez, autor del gol ante Guastatoya | Facebook: Mixco

Luego del brillante Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala que protagonizó junto a Deportivo Mixco, el delantero Nicolás Martínez, máximo goleador de aquel certamen con 14 anotaciones, tuvo un inicio algo más complicado en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. En las primeras jornadas le costó encontrar la regularidad frente al arco y el propio Mixco tampoco logró arrancar con la misma solidez que había mostrado en el campeonato anterior.

Esa irregularidad inicial del equipo terminó impactando también en el rendimiento colectivo. Mixco atravesó un tramo del torneo con resultados cambiantes y lejos del protagonismo que había tenido meses atrás, lo que provocó que el arranque del Clausura fuese menos contundente de lo esperado.

Sin embargo, con el paso de las fechas el experimentado atacante volvió a demostrar su capacidad goleadora. A falta de cuatro jornadas para el cierre del campeonato, Martínez suma 12 goles en 19 partidos disputados y se mantiene como el máximo artillero del torneo, confirmando que su olfato goleador sigue intacto pese al paso del tiempo.

Si finalmente logra terminar nuevamente en lo más alto de la tabla de goleadores, el delantero podría alcanzar un registro muy destacado en el fútbol guatemalteco reciente: convertirse en el máximo anotador de tres torneos consecutivos. Una marca que reflejaría su enorme influencia ofensiva durante el último año y medio.

Los antecedentes respaldan esa posibilidad. En el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala se consagró goleador con 12 tantos, mientras que en el Apertura 2025 marcó 14. En el actual Clausura 2026 suma también 12 conquistas, dos más que su inmediato perseguidor, el uruguayo Diego Casas.

Gracias a este rendimiento sostenido, el nombre de Martínez llegó incluso a aparecer en el debate público como posible alternativa para la Selección de Guatemala. No obstante, el cuerpo técnico liderado por Luis Fernando Tena nunca terminó de considerar seriamente esa opción, más allá del buen momento del delantero.

Si bien nunca hubo una explicación oficial, distintas versiones apuntan a que su nacionalidad argentina y su edad influyeron en la decisión. Con 35 años, Martínez atraviesa un gran presente goleador, pero no cuenta con la proyección a largo plazo que busca el proyecto del seleccionado. Aun así, su rendimiento en la liga lo mantiene como uno de los delanteros más determinantes del fútbol guatemalteco en la actualidad

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