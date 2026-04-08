Rating Colombia del 7 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, líder inamovible

Sin lugar a dudas de lunes a viernes los colombianos tienen un programa favorito, así lo han demostrado durante muchas semanas.

A Otro Nivel de Caracol | Caracol TV.

En Claro Sports Colombia le ponemos la lupa a todo lo que suceda con el rating en el país. En el escalafón de este martes 7 de abril ‘A Otro Nivel’ se quedó nuevamente con el primer lugar, algo que lleva sucediendo desde hace varias semanas. Consulte toda la información.

Rating en Colombia del 7 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel – Caracol TV – 9,77% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.44% Alocución presidencial – Caracol TV – 8,25% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5,62% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 5,37% Las de Siempre – RCN TV – 5,23% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 5,00% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4,83% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4,30% Noticias Caracol avance – 4,05%

Parrilla futbolera de este miércoles, 8 de abril del 2026:

02:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid | UEFA Champions League.

02:00 p.m. | PSG vs Liverpool | UEFA Champions League.

07:00 p.m. | Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata | Copa Libertadores.

07:30 p.m. | Junior vs Palmeiras | Copa Libertadores.

07:30 p.m. | Blooming vs River Plate | Copa Sudamericana.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define los niveles de audiencia por medio de porcentajes. Allí se recopilan los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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