Pico y placa en Bogotá para este viernes 10 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar de cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá este viernes 10 de abril.

¿Cómo regirá el pico y placa en Bogotá este 10 de abril? | Diana Sánchez / AFP

Comienza el segundo fin de semana del mes de abril. Una semana más que difícil para los colombianos después del merecido descanso por Semana Santa. Ahora bien, la medida del pico y placa sigue firme y vigente en Bogotá. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes 10 de abril de 2026?

Para este viernes, los vehículos particulares con placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 deberán estar guardadas.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

Te puede interesar: