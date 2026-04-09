¿Tiene nómina para la Copa Libertadores?: el presente de los fichajes de Santa Fe

Juan Sebastián Quintero, Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Maximiliano Lovera y Nahuel Busto, entre otros, llegaron a Santa Fe.

Más de siete jugadores llegaron a Santa Fe para la Copa Libertadores | Vizzor

Ya no hay más tiempo para Independiente Santa Fe. El debut por Copa Libertadores de América 2026 está a la vuelta de la esquina y el equipo sigue tratando de sacar su mejor potencial. Más de siete jugadores junto a un nuevo cuerpo técnico se incorporaron al rojo capitalino para buscar hacer una buena presentación continental.

Luego de que terminará el 2025 y los ‘cardenales’ volvieran a celebrar un título tras nueve años, la comunidad santafereña no piensa en nada más aparte de ‘La Novia de América’. Después de un tiempo considerable, los directivos tomaron cartas en el asunto y hubo un revolcón de fichajes, incluyendo a un nuevo cuerpo técnico.

Pablo Repetto y su examen final en Santa Fe

El elegido por la dirigencia para tomar la dirección técnica de Santa Fe tras la sorpresiva salida de Jorge Bava, fue el también uruguayo Pablo Repetto. Desde el mes de diciembre se conoció que ese sería el nombre que dirigía al ‘cardenal’ en la Copa Libertadores.

Un director técnico con mucho bagaje en torneo continentales, subcampeón de la Libertadores en 2016 y con un amplio palmarés de títulos en Ecuador y Uruguay. El nombre fue bien recibido y con la primera imagen mostrada en la Superliga ante Junior, la ilusión comenzaba a apoderarse del hincha bogotano.

No obstante, fue solo que la Liga BetPlay Dimayor 2026-I comenzará para que Pablo Repetto comenzará a dejar más dudas que certezas. Insistencia en jugadores que no tiene nivel para estar en un campeón continental como Edwin Mosquera y Luis Palacios, junto con la decisión de desarmar lo único que había logrado destacar en Santa Fe, la línea de tres mediocampistas. En números, Repetto acumula 24 partidos repartidos en seis victorias, nueve empates y nueve derrotas.

La defensa: un problema ‘cardenal’

El déficit defensivo de Santa Fe para afrontar la Copa Libertadores, radicada en no tener nombres de pesos para hacer frente en el torneo más importante de clubes del continente. A los nombres de Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo y Christian Mafla, se sumaron Mateo Puerta, Juan Sebastián Quintero y Helibelton Palacios.

Mateo Puerta y Juan Sebastián Quintero, han visto poco y nada de acción. Sin embargo, Puerta ha demostrado que es el mejor lateral que tiene el club actualmente y si las lesiones se lo permiten debería ser un titular indiscutido por el rendimiento mostrado. Por su parte, Quintero solo ha disputado un partido completo en Santa Fe y pese a que se vio un poco lento, no desentonó. Vale la pena recordar que este fue el bastión defensivo del Deportivo Pereira en la increíble Copa Libertadores que hizo un par de años atrás.

Helibelton Palacios, sin duda alguna, ha sido un hombre de la confianza del entrenador. 16 partidos y un gol, son sus números para lo que va de esta temporada. Eso sí, aunque no es un jugador que marque la diferencia o que sea rimbombante, ha cumplido el rol para el cual se fichó. De igual forma, con un Mateo Puerta en plena condición física, no debería ser el titular.

El vacío de Harold Santiago Mosquera en Santa Fe

La gran baja para Independiente Santa Fe en este 2026 fue la salida de Harold Santiago Mosquera, uno de los mejores jugadores del club y el mejor extremo del Fútbol Profesional Colombiano en el 2025-II. Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Maximiliano Lovera, Franco Fagúndez y Luis Palacios, llegaron al ‘león’ para intentar hacer olvidar a Harold Santiago.

Ninguno ha contado con el éxito deseado. Edwin Mosquera y Luis Palacios han sido epicentro de criticas por los hinchas ‘cardenales’ debido a sus malos rendimientos. ‘Shirra’ ha jugado 15 partidos y se ha reportado con un gol, mientras que, Palacios ha estado presente en 16 encuentros, ha anotados dos goles y otorgado una asistencia.

Por último, los extranjeros de Santa Fe son una luz de esperanza entre tanta incertidumbre en el ataque santafereño. Más allá de lo bueno que puedan hacer y mostrar Hugo Rodallega y Omar Fernández, los argentinos Maximiliano Lovera y Nahuel Busto, junto al uruguayo Franco Fagúndez, han mostrado pinceladas de cosas interesantes.

Lovera hace poco debutó y ahora es un titular indiscutible siempre que su estado de salud se lo permita. Franco Fagúndez fue uno de los grandes destacados de las primera fechas y ya se reportó con un gol, pero apenas viene volviendo después de un esguince de rodilla y Nahuel Bustos se ha visto sacrificado por el hecho de nunca tener la chance de ser la verdadera referencia de área del primer campeón.

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