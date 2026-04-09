Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 8 de abril de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de los número ganadores que cayeron para el sorteo del miércoles 8 de abril del Baloto y Baloto Revancha.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Uno de los juegos de azar con mayor popularidad entre los colombianos es el Baloto y Baloto Revancha. Desde hace años, los amantes de los juegos del azar han hecho de este uno de los sorteos más apetecidos de las loterías y chances del país. Es por eso que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles del sorteo del 8 de abril.

Resultados de Baloto hoy, 8 de abril

Números ganadores: 16 – 17 – 26 – 38 – 41 – 05

16 – 17 – 26 – 38 – 41 – Nuevo acumulado: $31.600 millones de pesos.

Resultado Baloto 8 de abril | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 8 de abril

Números ganadores: 02 – 03 – 22 – 25 – 36 – 05

02 – 03 – 22 – 25 – 36 – Nuevo acumulado: $20.300 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 8 de abril | baloto.com

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como meta designar cinco números entre 1 y 45, además de una balota especial entre 1 y 16. Para participar en Revancha, usted dentro de sus posibilidades podrá participar en un sorteo extra a cambio de una pequeña suma de dinero adicional. Los premios dependen de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para que pueda adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados y hasta almacenes de cadena. Estas son reconocidas fácilmente con el logo de Baloto en la entrada. En su defecto, la otra vía es registrándose en el sitio web y participando en línea.

Te puede interesar: