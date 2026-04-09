Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de abril de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de abril.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 8 de abril.
Balotas de las loterías y chances | Foto: referencial

Mitad de semana y los colombianos siguen muy atentos a los juegos de azar. Cada uno de los y las participantes se despierta con la firma esperanzas de que la suerte le haya sonreído y tenga un par de millones de pesos más en sus bolsillos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances del miércoles 8 de abril.

Lotería de Valle

  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 6215 
  • Serie: 195

Lotería de Meta

  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 4648 
  • Serie: 058

Lotería de Manizales

  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número: 2752 
  • Serie: 136

Resultados de chances hoy, 8 de abril

  • Dorado: Mañana 5151 – La 5ta 0 – Tarde 6771 – La 5ta 9
  • Culona: Día 9941 – Noche 3734
  • Astro Sol: 5163 – Signo Escorpión
  • Astro Luna: 7087 – Signo Virgo
  • Pijao de Oro: 3746 – La 5ta 3
  • Paisita: Día 7374 – La 5ta 1 – Noche 4465 – Tigre
  • Chontico: Día 2412 – La 5ta 3 – Noche 0560 – La 5ta 7
  • Cafeterito: Tarde 9285 – La 5ta 5 – Noche 7833 – La 5ta 7
  • Sinuano: Día 6056 – La 5ta 3 – Noche 9098 – La 5ta 9
  • Cash Three: Día 099 – Noche 599
  • Play Four: Día 2183 – Noche 6332
  • Samán: Día 8835
  • Caribeña: Día 4246 – La 5ta 7 – Noche 7160 – La 5ta 4
  • Motilón: Tarde 8535 – La 5ta 4 – Noche 1766 – La 5ta 6
  • Fantástica: Día 3039 – La 5ta 5 – Noche 4754 – La 5ta 8
  • Antioqueñita: Día 1900 – La 5ta 9 – Tarde 7639 – La 5ta 4
  • Win 4: 8158
  • Evening: 5640

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