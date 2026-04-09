Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de abril de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de abril.

Balotas de las loterías y chances | Foto: referencial

Mitad de semana y los colombianos siguen muy atentos a los juegos de azar. Cada uno de los y las participantes se despierta con la firma esperanzas de que la suerte le haya sonreído y tenga un par de millones de pesos más en sus bolsillos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances del miércoles 8 de abril.

Lotería de Valle

Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 6215

6215 Serie: 195

Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 4648

4648 Serie: 058

Lotería de Manizales

Premio mayor: $2.600 millones de pesos.

$2.600 millones de pesos. Número: 2752

2752 Serie: 136

Resultados de chances hoy, 8 de abril

Dorado: Mañana 5151 – La 5ta 0 – Tarde 6771 – La 5ta 9

Mañana 5151 – La 5ta 0 – Tarde 6771 – La 5ta 9 Culona: Día 9941 – Noche 3734

Día 9941 – Noche 3734 Astro Sol: 5163 – Signo Escorpión

5163 – Signo Escorpión Astro Luna: 7087 – Signo Virgo

7087 – Signo Virgo Pijao de Oro: 3746 – La 5ta 3

3746 – La 5ta 3 Paisita: Día 7374 – La 5ta 1 – Noche 4465 – Tigre

Día 7374 – La 5ta 1 – Noche 4465 – Tigre Chontico: Día 2412 – La 5ta 3 – Noche 0560 – La 5ta 7

Día 2412 – La 5ta 3 – Noche 0560 – La 5ta 7 Cafeterito: Tarde 9285 – La 5ta 5 – Noche 7833 – La 5ta 7

Tarde 9285 – La 5ta 5 – Noche 7833 – La 5ta 7 Sinuano: Día 6056 – La 5ta 3 – Noche 9098 – La 5ta 9

Día 6056 – La 5ta 3 – Noche 9098 – La 5ta 9 Cash Three: Día 099 – Noche 599

Día 099 – Noche 599 Play Four: Día 2183 – Noche 6332

Día 2183 – Noche 6332 Samán: Día 8835

Día 8835 Caribeña: Día 4246 – La 5ta 7 – Noche 7160 – La 5ta 4

Día 4246 – La 5ta 7 – Noche 7160 – La 5ta 4 Motilón: Tarde 8535 – La 5ta 4 – Noche 1766 – La 5ta 6

Tarde 8535 – La 5ta 4 – Noche 1766 – La 5ta 6 Fantástica: Día 3039 – La 5ta 5 – Noche 4754 – La 5ta 8

Día 3039 – La 5ta 5 – Noche 4754 – La 5ta 8 Antioqueñita: Día 1900 – La 5ta 9 – Tarde 7639 – La 5ta 4

Día 1900 – La 5ta 9 – Tarde 7639 – La 5ta 4 Win 4: 8158

8158 Evening: 5640

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