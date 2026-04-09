Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de abril de 2026
En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 8 de abril.
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Mitad de semana y los colombianos siguen muy atentos a los juegos de azar. Cada uno de los y las participantes se despierta con la firma esperanzas de que la suerte le haya sonreído y tenga un par de millones de pesos más en sus bolsillos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de las loterías y chances del miércoles 8 de abril.
Lotería de Valle
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 6215
- Serie: 195
Lotería de Meta
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 4648
- Serie: 058
Lotería de Manizales
- Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
- Número: 2752
- Serie: 136
Resultados de chances hoy, 8 de abril
- Dorado: Mañana 5151 – La 5ta 0 – Tarde 6771 – La 5ta 9
- Culona: Día 9941 – Noche 3734
- Astro Sol: 5163 – Signo Escorpión
- Astro Luna: 7087 – Signo Virgo
- Pijao de Oro: 3746 – La 5ta 3
- Paisita: Día 7374 – La 5ta 1 – Noche 4465 – Tigre
- Chontico: Día 2412 – La 5ta 3 – Noche 0560 – La 5ta 7
- Cafeterito: Tarde 9285 – La 5ta 5 – Noche 7833 – La 5ta 7
- Sinuano: Día 6056 – La 5ta 3 – Noche 9098 – La 5ta 9
- Cash Three: Día 099 – Noche 599
- Play Four: Día 2183 – Noche 6332
- Samán: Día 8835
- Caribeña: Día 4246 – La 5ta 7 – Noche 7160 – La 5ta 4
- Motilón: Tarde 8535 – La 5ta 4 – Noche 1766 – La 5ta 6
- Fantástica: Día 3039 – La 5ta 5 – Noche 4754 – La 5ta 8
- Antioqueñita: Día 1900 – La 5ta 9 – Tarde 7639 – La 5ta 4
- Win 4: 8158
- Evening: 5640