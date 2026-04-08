Marathón vs Motagua en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Marathón vs Motagua, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Marathón y Motagua se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que puede marcar el rumbo de la recta final del campeonato. Los Verdolagas llegan bajo presión tras dos derrotas consecutivas y con un ambiente interno tenso, mientras que las Águilas Azules atraviesan un gran momento y quieren seguir firmes en la pelea por el liderato.

Marathón tiene 21 puntos y se ubica en el cuarto lugar, producto de cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Pablo Lavallén viene atravesando algunos problemas internos y en la última jornada cayó 3-1 ante Platense como visitante, sumando su segunda derrota consecutiva tras perder 2-0 frente a Real España en la fecha anterior. Con el torneo entrando en su etapa decisiva, los Verdes necesitan reaccionar cuanto antes y fortalecerse como grupo, especialmente ante un rival directo.

Por su parte, Motagua suma 29 puntos y se coloca en el segundo puesto, con un registro de ocho victorias y cinco empates, manteniéndose invicto en el Clausura. El equipo de Javier López viene de vencer 3-1 a Génesis PN y atraviesa un presente sólido, ya que en sus últimos diez partidos ganó siete y empató tres, confirmando un nivel muy alto. Con esa racha positiva, las Águilas quieren seguir sumando para llegar de la mejor manera al tramo decisivo del campeonato y mantenerse en la pelea por la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marathón vs Motagua de la jornada 17 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Marathón y Motagua está programado para el jueves 9 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marathón vs Motagua hoy

Ni Marathón ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Pablo Lavallén y Javier López utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Marathón: Jonathan Rougier; Samuel Elvir, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Odín Ramos; Alexy Vega y Nicolás Messiniti. DT: Pablo Lavallén.

Motagua: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Carlos Palma, Denis Meléndez, Rodrigo Gómez; Jorge Serrano, John Kleber y Romario Da Silva. DT: Javier López.

Antecedentes y últimos resultados del Marathón vs Motagua en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marathón y Motagua:

15 de febrero de 2026 | Motagua 1-1 Marathón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Motagua 3-3 Marathón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Marathón 1-1 Motagua | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de enero de 2025 | Motagua 2-2 Marathón | Torneo Clausura 2025

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