Pico y placa en Bogotá para este viernes, 27 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este viernes 27 de marzo de 2026.

Panorámica de Bogotá, pico y placa | Raúl Arboleda, AFP.

Culmina otra semana laboral en territorio colombiano. Un poco más corta, por cuenta del puente festivo, los bogotanos calientan motores para el fin de semana. Eso sí, no puede olvidar que este viernes, como es habitual, aplica la medida de pico y placa. En Claro Sports le contamos todo lo que debe saber.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes, 27 de marzo de 2026?

De cara a este viernes, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde para transitar por las calles bogotanas. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matrículas finalizadas entre 1 y 5 tendrán esa restricción.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Ya la regla se sabe de memoria, puesto que los horarios son fijos. Entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, si le toca el pico y placa, le toca guardar su vehículo y buscar otros medios alternativos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Vehículos como motocicletas y autos con motor eléctrico no aplican a la regla. Súmele que entra la posibilidad de pagar el pico y placa solidario para tener una excepción a la regla. Otros automotores exentos son los de servicios médicos, prensa, seguridad y desplazamiento de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La sanción actual está tasada en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que equivale a los $875.452 pesos colombianos. Eso no es lo único, pues el vehículo será inmovilizado por las autoridades de tránsito, hecho por el cual aumentan los costos por el parqueadero en patios y el servicio de grúa.

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