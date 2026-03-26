Resultados de loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 25 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos de este miércoles 25 de marzo.

Resultados. – Lotería del Meta.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuaron nuevos sorteos de las principales loterías del país, sin olvidar todos los chances que van jugando a diario. Es por esto que, a través de Claro Sports, puede consultar todos los números ganadores.

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4948
  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número: 6375
  • Serie: 067
  • Despachado a: Manizales.
Lotería de Manizales el 25 de marzo

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3291
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número ganador: 2745
  • Serie: 080
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería del Meta el 25 de marzo

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4841
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 1414
  • Serie: 237
  • Despachado a: Barranquilla.
Lotería del Valle el 25 de marzo

Resultados de chances el 25 de marzo

  • Pick 3 Noche: 774
  • Pick 4 Noche: 6276
  • Astro Sol: 0989 – Virgo.
  • Astro Luna: 0253 – Piscis.
  • Sinuano Día: 8605
  • Sinuano Noche: 4776
  • Caribeña Día: 5995
  • Caribeña Noche: 3060
  • Motilón Tarde: 1382 – 0
  • Motilón Noche: 5784 – 2
  • Fantástica Noche: 1861 – 4
  • Culona Día: 8297
  • Culona Noche: 9196
  • Cafeterito Tarde: 4205 – 6
  • Cafeterito Noche: 7063 – 1
  • Chontico Día: 1400 – 6
  • Chontico Noche: 5087 – 1
  • Paisita Día: 9741 – 2
  • Paisita Noche: 3190 – Cabra.
  • Antioqueñita 1: 6914 – 1
  • Antioqueñita 2: 8049 – 4
  • Pijao de Oro: 2071 – 4
  • Dorado Mañana: 2357
  • Dorado Tarde: 1592 – 2

Te puede interesar:

