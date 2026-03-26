Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 25 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, este miércoles 25 de marzo.

Siguen creciendo las posibilidades de ser millonarios | Agencia Baloto

La actividad del azar no se detiene. El popular sorteo de Baloto y Baloto Revancha, quizás el más esperado por miles y miles de colombianos, aún no tiene un afortunado merecedor del premio mayor. Eso sí, de todas maneras hay una buena cantidad de ganadores para llevarse un monto menor, por lo que en Claro Sports le contamos todos los resultados.

Resultados de Baloto hoy, 25 de marzo

Números ganadores: 03 – 09 – 13 – 14 – 19 – 16

03 – 09 – 13 – 14 – 19 – Nuevo acumulado: $29.200 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 25 de marzo

Números ganadores: 22 – 25 – 36 – 41 – 42 – 16

22 – 25 – 36 – 41 – 42 – Nuevo acumulado: $19.100 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.635 de #Baloto #Revancha del miércoles 25 de marzo de 2026.



✨ 39.008 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



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¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Los dos juegos, tanto Baloto como Revancha, tienen como finalidad escoger cinco números entre el 1 y 45, sumándose una balota especial del 1 al 16. Con el de Revancha, es importante aclarar que tendrá la posibilidad de un sorteo extra a cambio de una pequeña suma adicional de dinero. Podrá llevarse diversos premios, dependiendo siempre de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay un par de vías para jugar. Usted podrá escoger los números de su tiquete, o en sus defecto, por vía automática. En ese segundo modo, el sistema le arroja las cifras de manera aleatoria.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Hay puntos disponibles en casi todos lados, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Están con el logotipo de Baloto en la entrada, o en su defecto, registrarse en el sitio web y participar en línea.

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