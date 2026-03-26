Óscar Santís empieza a despedirse de Antigua GFC: cuál será su futuro

Su padre confirmó negociaciones avanzadas por el jugador de Guatemala.

Oscar Santis, figura del Antigua GFC | @soyantiguagfc

Óscar Santís comienza a perfilar un cambio importante en su carrera. El futbolista de Antigua GFC y seleccionado nacional de Guatemala está cada vez más cerca de dar el salto al extranjero, en una operación que ya se encuentra en fase avanzada y que podría concretarse al final de la temporada 2025-2026. La información fue confirmada por su padre, Óscar “Lelo” Santís, quien reveló que existen negociaciones en marcha y que el proceso ya dio pasos firmes. Aunque aún no se conoce el club interesado ni el destino del jugador, todo apunta a que su salida del fútbol guatemalteco es cuestión de tiempo.

En declaraciones brindadas al programa Superdeportivo de Emisoras Unidas, el padre del futbolista fue claro al referirse a la posibilidad de que su hijo continúe su carrera fuera del país. “Así es. Solo quiero aclarar que así es, solo que se lleven los términos a cabo con Antigua; él ya tiene toda la papelería para coordinar esto”, aseguró, confirmando que el proceso está bien encaminado desde lo administrativo.

Además, detalló que ya existe un intercambio formal entre las partes interesadas: “Ya está la propuesta, ya hay intercambio de correos para poder realizar esto”, explicó, dejando entrever que el acuerdo podría cerrarse en los próximos meses.

Un salto internacional cada vez más cercano

Si bien todavía no se ha revelado el destino, la expectativa crece alrededor de Santís, quien a sus 27 años atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Su rendimiento con Antigua GFC y la Selección de Guatemala lo han posicionado como uno de los jugadores más destacados del fútbol nacional. “Ya se manejó en otra área de información, entonces no me queda más que decir que así es (existe la propuesta), pero esperemos que se dé”, agregó su padre, manteniendo la cautela pero confirmando que el interés es real.

El proceso de negociación está siendo llevado por una empresa costarricense que representa al jugador, lo que ha permitido avanzar de manera ordenada en los contactos con el club interesado. “Nos mandaron la propuesta y hay gente que está trabajando. A él lo representa una empresa costarricense; ellos son los encargados… esperemos que esto tenga un final feliz para que Santís se vaya”, explicó “Lelo”, quien también participa como representante en Guatemala.

Este acompañamiento profesional ha sido clave para encaminar una posible transferencia que podría marcar un antes y un después en la carrera del futbolista. Mientras su futuro se define, Óscar Santís se encuentra concentrado con la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para enfrentar a Argelia en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de marzo. El jugador, que recientemente cumplió 27 años, sigue enfocado en rendir al máximo con la Azul y Blanco, sabiendo que estos partidos también funcionan como vitrina para consolidar su salto al fútbol internacional.

Todo indica que Antigua GFC podría estar viviendo los últimos meses de Santís en el club. Su salida dependerá de que se terminen de cerrar los detalles contractuales, pero el panorama es claro: el futbolista está listo para dar el siguiente paso. De concretarse la transferencia, sería una nueva exportación del talento guatemalteco al exterior, en un momento donde varios jugadores buscan abrirse camino fuera del país y elevar el nivel del fútbol nacional.

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