Repechaje intercontinental y UEFA rumbo al Mundial 2026: formato, reglas y cuántos clasifican en repesca

Fechas, equipos, sedes, formato y dónde ver en México el repechaje final al Mundial 2026

Repechaje Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver los partidos | @fifaworldcup_es

El camino al Mundial 2026 entra en su fase definitiva. A finales de marzo se disputarán los últimos partidos de repechaje que entregarán seis boletos para completar la Copa del Mundo: dos a través del Torneo Clasificatorio de la FIFA, también conocido como repechaje intercontinental, y cuatro por medio de las eliminatorias europeas. En total, 22 selecciones siguen con vida en esta última ventana.

México tendrá un papel central en esta etapa, ya que Guadalajara y Monterrey fueron elegidas como sedes del repechaje intercontinental. Ahí se jugarán cuatro partidos que definirán a dos clasificados más para la Copa del Mundo de 2026, mientras que Europa resolverá sus cuatro plazas pendientes con series en distintas ciudades del continente.

¿Cuándo se juega la fase de repechaje de clasificación rumbo al Mundial 2026?

La fase final del repechaje mundialista se jugará durante la Fecha FIFA de marzo de 2026. Tanto el repechaje intercontinental como el europeo están programados para arrancar el jueves 26 de marzo, con semifinales, y el martes 31 de marzo, con las finales que entregarán los últimos pases al torneo.

¿Cuántos equipos juegan el repechaje mundialista y cuántos boletos quedan?

El repechaje rumbo al Mundial 2026 reúne a 22 selecciones. Seis forman parte del Torneo Clasificatorio de la FIFA y 16 compiten en las eliminatorias europeas. De esas 22, solo seis obtendrán boleto: dos en el intercontinental y cuatro en la repesca UEFA.

Las seis selecciones del intercontinental son Bolivia, RD del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam. En Europa, los 16 equipos (Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte) disputan cuatro rutas que definirán a los últimos representantes del continente en la Copa del Mundo.

Formato y reglas del repechaje, rumbo al Mundial 2026

El repechaje intercontinental tiene un formato de dos rutas de tres equipos. Las cuatro selecciones con menor ranking arrancan en semifinales (Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia y Surinam), mientras que las dos mejor posicionadas (RD del Congo e Irak) avanzan directamente a la final. Los ganadores de cada final obtienen su pase al Mundial.

La repesca de UEFA se compone de cuatro rutas de cuatro selecciones cada una. Cada ruta incluye dos semifinales y una final, todas a partido único. El ganador de cada llave consigue su clasificación al Mundial 2026.

En caso de empate, los partidos se definen con tiempos extra y, si es necesario, con tanda de penaltis. Esto aplica tanto para el repechaje intercontinental como para las eliminatorias europeas.

Calendario repechaje Intercontinental y UEFA: partidos, sedes y llaves

En el repechaje intercontinental, la Ruta A se jugará en Guadalajara con el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica el 26 de marzo. El ganador enfrentará a RD del Congo el 31 de marzo por el boleto al Mundial.

Nueva Caledonia vs Jamaica | 26 de marzo | 21:00 horas

Nueva Caledonia/Jamaica vs RD Congo | 31 de marzo | 15:00 horas

La Ruta B se disputará en Monterrey con el partido entre Bolivia y Surinam el 26 de marzo. El vencedor se medirá a Irak el 31 de marzo en la final que otorgará el pase mundialista.

Bolivia vs Surinam | 26 de marzo | 16:00 horas

Bolivia/Surinam vs Irak | 31 de marzo | 21:00 horas

En la repesca UEFA, la Ruta A incluye a Italia contra Irlanda del Norte y Gales frente a Bosnia y Herzegovina. La Ruta B tendrá a Ucrania contra Suecia y Polonia ante Albania. La Ruta C enfrentará a Turquía contra Rumania y a Eslovaquia contra Kosovo. La Ruta D contará con Dinamarca contra Macedonia del Norte y Chequia ante República de Irlanda.

Ruta A Gales vs Bosnia | 26 de marzo | 13:45 horas Italia vs Irlanda del Norte | 26 de marzo | 13:45 horas Final | 31 de marzo | 13:45 horas

Ruta B Ucrania vs Suecia | 26 de marzo | 13:45 horas Polonia vs Albania | 26 de marzo | 13:45 horas Final | 31 de marzo | 13:45 horas

Ruta C Eslovaquia vs Kosovo | 26 de marzo | 13:45 horas Turquía vs Rumania | 26 de marzo | 13:45 horas Final | 31 de marzo | 13:45 horas

Ruta D Chequia vs Irlanda | 26 de marzo | 13:45 horas Dinamarca vs Macedonia del Norte | 26 de marzo | 13:45 horas Final | 31 de marzo | 13:45 horas



¿Qué partidos de repechaje mundialista se juegan en México?

México albergará exclusivamente el repechaje intercontinental. Guadalajara recibirá una semifinal y la final de la Ruta A, mientras que Monterrey hará lo propio con la Ruta B. Estos partidos servirán como antesala del Mundial 2026, con sedes que también formarán parte del torneo.

¿Quién transmite los partidos de repechaje del Mundial 2026 en vivo y en directo, en México?

En México, los partidos del repechaje intercontinental podrán seguirse en vivo y en directo a través de TUDN y ViX, mientras que los encuentros de la repesca europea estarán disponibles en sistemas de televisión de paga como SKY Sports.

Con este escenario, marzo definirá a los últimos seis invitados al Mundial 2026. Dos saldrán desde territorio mexicano y cuatro desde Europa, en una fase que concentra partidos de alta tensión y que marcará el cierre del camino rumbo a la Copa del Mundo.

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