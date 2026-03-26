Rating Colombia del 25 de marzo de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ repite dosis en la cima
Consulte cuáles fueron los espacios más importantes de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 25 de marzo.
De nuevo, el Canal Caracol toma distancias en el podio del rating el pasado miércoles 25 de marzo. El popular espacio de ‘A Otro Nivel’ toma la cima con poca diferencia frente al noticiero de las 7:00 p.m., mientras que RCN, en su espacio más visto, ocupa el quinto lugar sin llegar al 6% de medición. A través de Claro Sports, repase cómo quedó el listado del pasado miércoles.
Rating en Colombia del 25 de marzo de 2026, según CNC
Así quedó el escalafón:
- A Otro Nivel – Caracol TV – 11.84%
- Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.68%
- Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.26%
- Espacio Político (Partido Alianza Verde) – Caracol TV – 6.25%
- Espacio Político (Partido Pacto Histórico) – RCN TV – 5.56%
- Las de Siempre – RCN TV – 5.39%
- La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.20%
- La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.15%
- La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 5.13%
- Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.89%
Parrilla futbolera de este jueves, 26 de marzo del 2026:
Los partidos a seguir hoy:
- 12:00 m. | Turquía vs Rumania | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | Italia vs Irlanda del Norte | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | Ucrania vs Suecia | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | República Checa vs Irlanda | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | Eslovaquia vs Kosovo | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | Polonia vs Albania | Playoffs al Mundial 2026.
- 2:45 p.m. | Gales vs Bosnia | Playoffs al Mundial 2026.
- 3:00 p.m. | Brasil vs Francia | Amistoso.
- 5:00 p.m. | Inter de Palmira vs Tigres | Torneo BetPlay.
- 5:00 p.m. | Bolivia vs Surinam | Playoffs al Mundial 2026.
- 6:30 p.m. | Colombia vs Croacia | Amistoso.
- 7:00 p.m. | Deportes Quindío vs Orsomarso | Torneo BetPlay.
- 10:00 p.m. | Nueva Caledonia vs Jamaica | Playoffs al Mundial 2026.
¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?
Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.
