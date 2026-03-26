15 años y 12 partidos: el impresionante invicto de la Selección Colombia contra combinados europeos

El rentado cafetero arranca la doble fecha FIFA de marzo con registros muy positivos frente a rivales del Viejo Continente.

Jugadores de la Selección Colombia, en un partido. – Vizzor Image.

Si algo hay que que reconocerle a la Selección Colombia durante los últimos años es el crecimiento mental que ha tenido. A diferencia de las viejas épocas, la Tricolor ha aprendido que el fútbol se resuelve en el campo y que se puede competir mano a mano contra cualquier rival del planeta, dejando a un lado los pergaminos históricos y las grandes brechas de salario o la valorización de los jugadores.

El dato que lo demuestra es que ya se cumplieron 15 años de invicto del seleccionado cafetero contra adversarios europeos. Claro Sports ya hacía notar este dato cuando se realizó el sorteo del Mundial de 2026 y se supo que compartiría el grupo K con Portugal, que es uno de los equipos llamados a ser protagonistas de la venidera cita orbital. La estadística vuelve a cobrar relevancia en esta doble fecha FIFA de marzo, pues será una motivación mantener el registro ante rivales de renombre como Croacia y Francia.

La más reciente caída en el tiempo reglamentario frente a un combinado del Viejo Continente data del 9 de febrero de 2011, cuando el director técnico era Hernán Darío Bolillo Gómez y recién iniciaba el proceso con miras a regresar a un Mundial después de 16 años, sueño que se materializaría para la edición de Brasil 2014.

Aquel duelo se dio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid frente a España, que venía de coronarse campeona en Sudáfrica siete meses atrás y contaba con una generación absolutamente dominante bajo el mando de don Vicente del Bosque. El marcador fue de 1-0, pero lo que Colombia mostró ese día ya era un indicio de lo que venía: salió a jugar el partido con pundonor y se recuerda bastante una opción que Pablo Armero desperdició en frente del arco.

Desde ahí, han sido 12 encuentros contra selecciones europeas sin perder. Eso sí, no todo han sido alegrías. La representación cafetera quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 a manos de Inglaterra, pero la contienda tuvo que definirse con lanzamientos desde el punto penalti, donde Matheus Uribe y Carlos Bacca desperdiciaron sus cobros. No obstante, como fue empate en el tiempo reglamentario, cuenta como tal.

El balance en estos tres lustros contra rivales de Europa se mide con un rendimiento del 83,33%, producto de nueve victorias y tres empates. El registro de goles está con 22 a favor y siete en contra, lo cual revalida el dominio que se ha presentado. Valga la oportunidad para destacar que Colombia el ganó a Francia antes de que esta se erigiera en el Mundial de 2018.

Partidos del invicto de la Selección Colombia contra rivales europeos

Colombia 1-0 Serbia | amistoso 2013.

Bélgica 0-2 Colombia | amistoso 2013.

Países Bajos 0-0 Colombia | amistoso 2013.

Colombia 3-0 Grecia | Mundial Brasil 2014, fase de grupos.

Eslovenia 0-1 Colombia | amistoso 2014.

España 2-2 Colombia | amistoso 2017.

Francia 2-3 Colombia | amistoso 2018.

Polonia 0-3 Colombia | Mundial Rusia 2018, fase de grupos.

Colombia (4) 1-1 (5) Inglaterra | Mundial Rusia 2018, octavos de final (cuenta como empate).

Alemania 0-2 Colombia | amistoso 2023.

España 0-1 Colombia | amistoso 2024.

Colombia 3-2 Rumania | amistoso 2024.

Los amistosos se juegan en serio

Tampoco se va a tapar el sol con un dedo. La Selección Colombia ha tenido sus altibajos recientes y hubo un momento de la Eliminatoria donde parecía que se enredaba el camino para clasificar al evento más importante del fútbol. Sin embargo, el proceso de Néstor Lorenzo se ha tomado bien en serio los partidos amistosos para dejar una gran imagen y foguearse como si se tratara de la competencia por los puntos. Son 18 encuentros preparatorios sin caer.

25.09.2022 | Colombia 4-1 Guatemala.

28.09.2022 | México 2-3 Colombia.

20.11.2022 | Colombia 2-0 Paraguay.

29.01.2023 | Estados Unidos 0-0 Colombia.

24.03.2023 | Corea del Sur 2-2 Colombia.

28.03.2023 | Japón 1-2 Colombia.

16.06.2023 | Colombia 1-0 Irak.

20.06.2023 | Alemania 0-2 Colombia.

10.12.2023 | Colombia 1-0 Venezuela.

17.12.2023 | México 2-3 Colombia.

22.03.2024 | España 0-1 Colombia.

26.03.2024 | Colombia 3-2 Rumania.

08.06.2024 | Estados Unidos 1-5 Colombia.

15.06.2024 | Colombia 3-0 Bolivia.

11.10.2025 | México 0-4 Colombia.

14.10.2025 | Canadá 0-0 Colombia.

15.11.2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda.

18.11.2025 | Colombia 3-0 Australia.

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