Pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo, 23 de marzo del 2026: horarios y restricciones

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa regional, en territorio bogotano, para este 23 de enero de 2026.

Pico y placa en Bogotá

Después de más de dos meses, regresa un puente festivo a Colombia. Seguramente, en las vías nacionales, se ha evidenciado un denso tráfico en aras de darse un descanso en las afueras de Bogotá y romper la rutina. Eso sí, está claro que el retorno a la capital puede ser un verdadero caos.

Si no se le pasa aún la hora exacta para su retorno, cabe recordar que en los festivos rige el pico y placa regional. Esta medida solo aborda las vías de entrada a la ciudad. Es por esto que, a través de Claro Sports, le traemos esta guía para que evite quedar atrapado en un trancón y recibir una multa.

¿Qué vehículos tienen pico y placa regional este lunes, 23 de marzo de 2026, en Bogotá?

Hay diferencias claras frente a la medida tradicional de pico y placa entre semana. Esto rige para todos los conductores, por lo que debe fijarse en el horario para su ingreso a Bogotá. La medida va entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo?

En aras de evitar contratiempos, aquí le mostramos los números que tendrán luz verde para transitar.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m.: solo podrán ingresar a Bogotá los carros con placas finalizadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

solo podrán ingresar a Bogotá los carros con placas finalizadas en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.: el ingreso será para los que terminen en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

el ingreso será para los que terminen en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9. Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m.: no hay restricción.

Vías en donde rige el pico y placa regional

Estas son las vías que tendrán restricción del pico y placa regional:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

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