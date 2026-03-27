Xelajú MC vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Guastatoya, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Guastatoya se enfrentan en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en un duelo con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. Mientras los Superchivos buscan sostenerse en lo más alto del campeonato, el conjunto pecho amarillo llega con la necesidad de sumar para alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Xelajú MC lidera el torneo con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y tres derrotas, superando a Cobán Imperial por diferencia de gol. El equipo dirigido por Roberto Hernández viene en gran momento tras imponerse 3-1 como visitante ante Comunicaciones en la última jornada, resultado que le permitió extender su racha a ocho partidos sin perder. Además, mantiene una fortaleza importante como local, donde sigue invicto tras siete presentaciones, con seis triunfos y un empate.

Por su parte, Guastatoya suma 20 unidades y se ubica en la octava posición, con un balance de cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Pablo Centrone llega tras igualar 1-1 ante Municipal como local, acumulando tres partidos sin perder, una racha clave en su lucha por la permanencia. En la tabla acumulada se encuentra en la décima posición con 42 puntos, apenas por encima de Marquense y Achuapa, que actualmente ocupan los puestos de descenso.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú MC vs Guastatoya de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Guastatoya está programado para el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Guastatoya hoy

Ni Xelajú MC ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC: Rubén Silva; Kevin Ruiz, Manuel Romero, Javier González, Widvin Tebalan; Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio, Yair Jaén; Steven Cárdenas y Derrikson Quirós. DT: Roberto Hernández.

Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, Víctor Armas, Carlos Alvarado; Joshua Ubico, Ariel Lon, Marlon Sequén, José Almanza, Keyshwen Arboine; Denilson Sánchez y Nelson García. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Guastatoya:

7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de abril de 2025 | Guastatoya 2-2 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de febrero de 2025 | Xelajú MC 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

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