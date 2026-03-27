Posibles alineaciones de Cúcuta vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos del partido entre Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó.

Cúcuta vs Boyacá Chicó, previo | Claro Sports

Siguen las acciones del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Cúcuta Deportivo hace las veces de local en el Estadio General Santander ante Boyacá Chicó. Un duelo que enfrenta al antepenúltimo y penúltimo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luifer Hernández y Eduar Arizalas. DT: Richard Páez.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz, Anyelo Saldaña; Yesus Cabrera, Sebastián Salazar, Ítalo Montaño; Delio Ramírez y Jairo Molina. DT: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Cúcuta vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio General Santander arrancará a las 4:00 p.m. del sábado 28 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Cúcuta Deportivo

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo | Fecha 10.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Tolima | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios | Fecha 11.

27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó | Fecha 9.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima) .

. Asistente 1: Juan C. García (Antioquia).

Juan C. García (Antioquia). Asistente 2: Fabio Parra (Huila).

Fabio Parra (Huila). Cuarto árbitro: Ricardo Pabón (Norte de Santander).

Ricardo Pabón (Norte de Santander). VAR: Jhon Perdomo (Huila).

Jhon Perdomo (Huila). AVAR: Johan Castro (Bogotá).

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