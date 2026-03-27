Salomón Rondón llega a 50 goles con la ‘vinotinto’

El delantero del Pachuca se convierte en el décimo jugador sudamericano con 50 goles con su selección en la victoria ante Trinidad y Tobago

Salomón Rondón, décimo sudamericano con 50 goles con su selección | Imago7

Venezuela inició la Fecha FIFA goleando 4-1 a Trinidad y Tobago este viernes 27 de marzo, en un partido disputado en Uzbekistán, pero que pasará a la historia por el doblete de Salomón Rondón, quien llegó a los 50 tantos con la Vino Tinto.

El delantero de los Tuzos del Pachuca de la Liga MX ingresó al minuto 62, cuando el partido iba 1-1, en un extraño partido que vio los cinco goles tras el descanso.

Reon Moore había adelantado a los Socca Warriors al minuto 7 de la segunda parte. A la hora de juego, David Alfonzo marcó su primer tanto para igualarlo instantes antes del ingreso de Rondón. El mismo Alfonzo puso el 2-1 y la cuenta la cerró el Rey Salomón, con tantos al 81′ y 85′. El primero, a la contra en la que llegó solo al área y venció por abajo al guardameta. El segundo, cerrando la pinza a segundo poste para acabar con cualquier oportunidad de los trinitarios.

¡EL REY SALOMON!🔥



El goleador histórico de la Vinotinto, Salomon Rondón marca el 3 – 1 para Venezuela ante Trinidad y Tobago 🥳🇻🇪



Conéctate y disfruta con nosotros: https://t.co/WPIH3qv9d7⚽🔴 pic.twitter.com/H7YERB1Qzt — Televen (@Canal_Televen) March 27, 2026

El doblete de Rondón en Uzbekistán llegó 18 años y cuatro días después de estrenarse como goleador de Venezuela. Fue el 23 de marzo del 2008 ante El Salvador, marcando el único gol al minuto 76.

El siguiente partido de la selección de Venezuela será el lunes 30 de marzo ante Uzbekistán.

Los máximos anotadores sudamericanos a nivel de selecciones

Rondón se convierte en el décimo jugador sudamericano en alcanzar los 50 goles con su selección. Venezuela tiene así su primer goleador con medio centenar de anotaciones antes que Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia, según la base de datos de Transfermarkt consultada la mañana del 27 de marzo, en una lista que encabeza Brasil, con cuatro jugadores, aunque el máximo anotador es Messi:

Argentina: Leo Messi (115), Gabriel Batistuta (55)

(115), (55) Uruguay: Luis Suárez (69), Edinson Cavani (58)

(69), (58) Brasil: Neymar (79), Pelé (77), Ronaldo Nazario (62) y Romario (55)

(79), (77), (62) y (55) Chile: Alexis Sánchez (51)

(51) Venezuela: Salomón Rondón (50)

(50) Ecuador: ninguno (Enner Valencia líder con 48)

Perú: ninguno (Paolo Guerrero líder con 41)

Paraguay: ninguno (Roque Santa Cruz líder con 32)

Colombia: ninguno (Falcao líder con 36)

Bolivia: ninguno (Marcelo Martins líder con 31)

¡Llegando y marcando! 🔥



Salomón Rondón remata con la derecha desde el centro y anota el cuarto para nuestra Vinotinto 🥳🇻🇪 Venezuela 4 – 1 Trinidad y Tobago



Conéctate y disfruta con nosotros: https://t.co/WPIH3qv9d7⚽🔴 pic.twitter.com/2yKDhDvCfh — Televen (@Canal_Televen) March 27, 2026

Los 50 goles de Salomón Rondón con Venezuela

Estos son los 50 tantos de Rondón con Venezuela, por tipo de competición. Más de la mitad de sus goles llegaron en duelos de preparación:

Eliminatorias mundialistas: 16

Amistosos: 27

Copa América: 7

Los máximos goleadores de la selección de Venezuela

El Rey Salomón es el máximo anotador de la Vino Tinto desde el verano del 2019, cuando marcó doblete ante Estados Unidos y superó los 23 tantos de Juan Arango, quien sigue en el segundo lugar y le supera por casi el doble:

Salomón Rondón: 50

Juan Arango: 23

Giancarlo Maldonado: 22

Josef Martínez: 15

Ruberth Morán: 14

Te puede interesar: